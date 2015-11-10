Loading...

PALERMO: ZAMPARINI ESONERA IACHINI, BALLARDINI NUOVO CT

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2015

Nessuno se lo sarebbe aspettato. Dopo la vittoria del Palermo contro il Chievo, il presidente Zamparini ha deciso di esonerare il ct Iachini. Il nuovo allenatore del Palermo è Ballardini

  Decisione inaspettata, dunque, quella presa da Maurizio Zamparini, che ha voluto far tornare sulla panchina della sua squadra Davide Ballardini. Eppure il Palermo aveva trionfato contro il Chievo. Come mai una scelta del genere? Il comunicato ufficiale del Palermo recita: "L'U.S. Città di Palermo comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il signor Giuseppe Iachini. Al tecnico vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente e della Società per il lavoro svolto ed i traguardi ottenuti nelle ultime due stagioni e l'augurio per il prosieguo della propria carriera... la Società comunica di aver affidato la guida della Prima Squadra al signor Davide Ballardini...". Sembra che la presentazione del nuovo ct del Palermo avverrà proprio oggi, anche se ancora non si conoscono luogo e orario della conferenza stampa. Ballardini allenò il Palermo nella stagione 2008/2009. Non è una novità che Zamparini abbia un debole per lui. La scelta del presidente rosanero è stata appropriata? Saranno i risultati a rispondere a tale domanda.
