Siria, Isis Uccide 200 Bimbi: Sdraiati col Volto a Terra. Video Online

di Redazione 10/11/2015

La carneficina dell'Isis non si ferma. I miliziani dello Stato islamico hanno trucidato, di recente, in Siria, ben 200 bimbi con fucili. I piccoli sono stati fatti sdraiare, con il volto a terra La notizia, purtroppo, non è inventata ma documentata da un video diffuso, nelle ultime ore, sul web. Un miliziano si avvicina ai piccoli e, dopo averne scrutati alcuni, fa fuoco. Al crudele militante dello Stato islamico, forse un comandante, si affiancano altri attivisti, che iniziano a sparare a più non posso contro i minori. Una vera strage di bimbi innocenti. Uno spettacolo agghiacciante. Perché non viene fermato questo abominio? Il filmato è stato diffuso da un attivista anti Stato islamico dello Yemen e, subito, è rimbalzato sui siti web di tutto il mondo. L'Isis non teme nessuno e conquista grazie alla sua crudeltà inaudita. I miliziani non hanno pietà per nessuno, neanche per i bambini che, spesso, vengono usati anche come scudi umani e kamikaze. Nella migliore delle ipotesi, i piccoli vengono abusati sessualmente. Il problema è che l'Isis viola i trattati internazionali relativi ai diritti dei minori. Bisogna intervenire al più presto per evitare altre morti di persone innocenti!

