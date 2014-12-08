Addio a Mango: grandioso cantautore italiano, ucciso da infarto

Armando Mango, o più semplicemente Mango, come era conosciuto in ambito musicale, è morto. Se n'è andato un grande cantautore che ci ha regalato delle vere 'perle' come "Oro", "Monna Lisa" e "Come l'acqua".

Mango si stava esibendo ieri a Policoro, in provincia di Matera, ma è stato colpito da un infarto. Inutile l'intervento dei sanitari del 118: l'artista è giunto esanime all'ospedale. I fan del musicista potentino sono rimasti allibiti. L'artista aveva compiuto 60 anni lo scorso 6 novembre.

Il cantautore iniziò ad avvicinarsi al mondo della musica a 7 anni, cantando in diversi gruppi. Quando era adolescente, Mango apprezzava soprattutto cantanti del calibro di Aretha Franklin, Led Zeppelin e Deep Purple, insomma artisti che facevano musica diversa da quella che, qualche anno più tardi, gli permise di farsi conoscere e apprezzare da tantissime persone.

La notizia della morte di Mango è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook dell'artista.

