Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma, attraversa a piedi svincolo per Nomentana: travolto

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ennesimo incidente stradale sulle strade romane. Due carambole la scorsa notte, sul Grande Raccordo Anulare: una all'altezza dello svincolo Nomentana; l'altra all'altezza della Tuscolana

Un uomo è stato investito mentre attraversa a piedi lo svincolo per la Nomentana. Il dramma è avvenuto verso le 4 di questa mattina. Pare che la vittima sia stata travolta da almeno 2 vetture. I conducenti si sono fermati per prestare soccorso ma l'uomo è spirato poco dopo.

Sempre sul Gra, e poco dopo l'evento luttuoso, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto 4 auto e un camion. Tale incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo Tuscolana. Il Gra è rimasto chiuso fino alle 8 nel tratto di strada dove è avvenuto l'impatto. Gli automobilisti, dunque, sono stati costretti ad uscire obbligatoriamente sulla Tuscolana. La chiusura si è resa necessaria per la rimozione dei veicoli e compiere gli accertamenti: nessun problema di traffico, anche perché oggi è un giorno di festa.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vegetariani: tentazione di mangiare carne è forte, pochi resistono

Articolo Successivo

Addio a Mango: grandioso cantautore italiano, ucciso da infarto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016