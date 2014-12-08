Roma, attraversa a piedi svincolo per Nomentana: travolto

Ennesimo incidente stradale sulle strade romane. Due carambole la scorsa notte, sul Grande Raccordo Anulare: una all'altezza dello svincolo Nomentana; l'altra all'altezza della Tuscolana

Un uomo è stato investito mentre attraversa a piedi lo svincolo per la Nomentana. Il dramma è avvenuto verso le 4 di questa mattina. Pare che la vittima sia stata travolta da almeno 2 vetture. I conducenti si sono fermati per prestare soccorso ma l'uomo è spirato poco dopo.

Sempre sul Gra, e poco dopo l'evento luttuoso, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto 4 auto e un camion. Tale incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo Tuscolana. Il Gra è rimasto chiuso fino alle 8 nel tratto di strada dove è avvenuto l'impatto. Gli automobilisti, dunque, sono stati costretti ad uscire obbligatoriamente sulla Tuscolana. La chiusura si è resa necessaria per la rimozione dei veicoli e compiere gli accertamenti: nessun problema di traffico, anche perché oggi è un giorno di festa.