Adele: due concerti all'Arena di Verona, biglietti in vendita dal 2 dicembre

di Redazione 29/11/2015

Il prossimo 2 dicembre, alle 10, inizierà la vendita dei biglietti relativi al nuovo tour di Adele, che partirà nei primi mesi del 2016. In particolare, la vendita dei biglietti su adele.com (riservata quindi agli iscritti) partirà il 2 dicembre; quella generale inizierà, invece, il 4 dicembre. E' indubbio che i tagliandi verranno polverizzati in poco tempo, soprattutto quelli dei due concerti all'Arena di Verona, in programma i prossimi 28 e 29 maggio 2016. Adele, i fan lo sanno bene, non ama molto esibirsi dal vivo, ecco perché l'inizio di una tournée rappresenta qualcosa di speciale. Quello del prossimo anno sarà il primo tour della cantante britannica in 4 anni. Concerti in diverse città europee, come Belfast, Parigi, Berlino, Oslo, Lisbona, e, come detto, Verona. La splendida cornice dell'Arena di Verona, dunque, ospiterà i concerti di una delle più talentuose cantautrici del momento, nota in tutto il mondo per la sua voce straordinaria e suadente. Basti pensare che sia il singolo "Hello" che l'album in cui è compreso, "25", si trovano in prima posizione nelle classifiche dei singoli e dei dischi più venduti al mondo. Ricordiamo che "25" può essere solo acquistato negli store fisici o scaricato ma non è presente nelle piattaforme di musica in streaming come Spotify e Apple Music. Insomma, Adele ha deciso di boicottare tali piattaforme, proprio come ha fatto, nei mesi scorsi, Taylor Swift. Adele ha annunciato il suo nuovo tour e due concerti in Italia. Nel giro di poco tempo, i social si sono riempiti di commenti di compiacimento ma anche sarcastici. Chissà la popstar britannica cosa penserà dei messaggi ironici? E' facile che si farà qualche risata, visto che non ha motivo alcuno di preoccuparsi; basti pensare che il suo disco "25" ha incassato la bellezza di 3 milioni di copie in una sola settimana. Un vero record. E' probabile, anzi è quasi certo, che i biglietti dei concerti a Verona andranno a ruba, anche perché si tratta dell'unica tappa italiana di Adele.

