Il vino rosso fa dimagrire: un bicchiere equivale a un'ora di palestra?
di Redazione
20/08/2019
Dieta e vino: la nuova importante scopetaNel momento in cui decidiamo di intraprendere un percorso fatto da una sana alimentazione, l’idea di poter aggiungere degli alcolici nella nostra dieta sembra una cosa davvero assurda. A sconvolgere i nostri piani sono gli ottimi risultati ottenuti dall’Università di Alberta in Canada, i cui ricercatori hanno deciso di inserire nel loro piano di dieta anche il vino. Ebbene sì, secondo il team di studiosi canadesi uno o due bicchieri di vino bevuti prima di coricarsi potrebbe aiutarci nel perdere peso. Facciamo riferimento al vino roso e, sempre secondo il team di studiosi, l’assunzione di uno di questi potrebbe equivalere a un’ora di allenamento in palestra.
Il vino rosso fa dimagrireA quanto pare un bicchiere di vino, purché sia rosso, sarebbe capace davvero di togliere il medico di torno. A condurre lo studio sopracitato è stato Jason Dyck, questo ha scoperto come i benefici per la salute si trovano nel resveratrolo nonché un composto trovato proprio nel vino rosso. Non a caso il resveratrolo è lo stesso che nel nostro corpo è già impegnato per impedire alle cellule di grasso di acquisire densità. A supporto di tale tesi sono arrivati anche gli scienziati della Washington State University di Harvard. L’equipe di ricercatori avrebbe confermato come effettivamente sia possibile che l’assunzione di un bicchiere, oppure due, possa essere di aiuto nella perdita di perso. Il vino rosso avrebbe dunque la capacità di accelerare il nostro metabolismo, facendo sì che il consumo energetico possa equivalere a un’ora di palestra.
Il vino come prevenzioneL’assunzione di vino nella dieta potrebbe avere, dunque, numerosi aspetti positivi. La ricerca di cui vi abbiamo appena parlato permette così di sfatare il mito secondo cui il vino debba essere allontanato dalla dieta di tutti i giorni, o nel caso in cui il nostro scopo sia quello di perdere del peso. Quando scegliamo di seguire un determinato regime alimentare il vino può venirci in aiuto e prevenire così un aumento del peso del circa il 70%. Attenzione perché quanto detto è reso possibile solo e se l vino, ovviamente rosso, è venuto la sera sfatando così anche un’altra regola, ovvero quella del vino a pranzo.
