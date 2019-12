L’importanza dei trucchi di qualità per il vostro makeup

Il mercato della cosmesi è sempre più ricco di prodotti per il makeup, dando la possibilità alle consumatrici di scegliere tra un prodotto economico e dei prodotti di qualità – decisamente più costosi del primo caso.

Quando si acquistano prodotti per la cosmesi, è facile farsi influenzare da espositori appariscenti e da una seducente pubblicità. Sempre più cosmetici vengono introdotti nelle profumerie e mirano ad aiutare i consumatori a risparmiare denaro, pretendendo di produrre risultati paragonabili alle marche più costose.

Nonostante la varietà di opzioni che si trovano nei corridoi delle profumerie, molte donne sono ancora riluttanti a staccarsi dai costosi cosmetici firmati. Questo perché non tutti i prodotti di makeup vengono creati allo stesso modo. Tutti noi percepiamo la differenza tra un ombretto liscio e burroso e un ombretto secco che si sfalda appena uscite da casa. Vediamo nel dettaglio cosa rende particolare un prodotto di marca.

Perché è meglio scegliere un prodotto di marca

Quando si tratta di trucco, scegliere un cosmetico di marca vi permetterà, nella maggior parte dei casi, di portarvi a casa un prodotto di qualità. Di solito si paga un extra rispetto ai trucchi più economici per diversi motivi:

Nome del marchio

Come nella moda, il semplice acquisto di un prodotto di marca vi costerà qualcosa in più. Si tratta di uno status symbol, quindi ci vuole qualche soldo in più se volete avere Chanel nella vostra borsa dei cosmetici.

Aumento della pigmentazione

I trucchi delle migliori marche hanno spesso una migliore pigmentazione, il che significa un migliore risultato in termini di colore. Un migliore risultato cromatico implica un minore utilizzo del prodotto nel suo complesso – non sarà necessario usare così tanto blush se è altamente pigmentato.

L’aggiunta degli applicatori più adatti

È più probabile che il trucco di marca offra dispositivi di applicazione migliori, come pennelli per ombretti, spugne per fondotinta e applicatori per mascara e cipria. Questi possono fare una grande differenza nel modo in cui il trucco appare sulla pelle, quindi potrebbero portare un valore aggiunto – soprattutto se si acquistano gli applicatori separatamente.

Packaging

Si nota sicuramente una differenza nel packaging quando si acquista un trucco di marca rispetto ai cosmetici più economici che si possono acquistare anche nei supermercati. Tubetti appariscenti e confezioni graziose costituiscono gran parte del costo aggiuntivo, che parla anche dell’idea di status nel mondo del trucco. Se vi sentite più “speciali” usando un rossetto di marca, forse siete davvero disposti a pagare per la qualità.

Come riconoscere un buon prodotto

Alcuni siti di e-commerce assumono persone per dare commenti positivi sui prodotti online, quindi prendete ogni recensione con le pinze. Di solito, un prodotto che è straordinariamente grande avrà una marea di buone recensioni, perché quando la gente ama un prodotto vuole che gli altri siano informati al riguardo.

Allo stesso modo, un prodotto che è assolutamente terribile avrà molto probabilmente una serie infinita di commenti terribili, perché quando la gente odia un prodotto, farà tutto il possibile per assicurarsi che le altre persone non siano deluse quanto loro. Qual è la lezione di tutto questo? Scegliete i prodotti con il maggior numero di commenti positivi, non sbaglierete mai.

Come nel caso delle recensioni, la ricerca sui social media di hashtag relativi al prodotto che pensate di acquistare vi permetterà di trovare commenti onesti che potrete utilizzare per determinare se vale la pena acquistare il prodotto o passare ad un’altra marca.

Quando siete indecisi se acquistare o meno un prodotto, provate a chiamare il servizio clienti del marchio per richiedere un campione. Sì, è solo un campione, ma se vi state chiedendo se una crema per il viso è adatta alla vostra pelle o se volete provare un ombretto per vedere se dura più di due ore sulle palpebre, un campione vi permetterà di farvi un’idea sul prodotto e potrete sapere se vale la pena spendere soldi per la confezione intera.