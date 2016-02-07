Madonna Sbaglia e Posta Foto Paola Barale: Gaffe Virale

Anche i 'mostri sacri' del calibro di Madonna, o comunque i loro staff, possono fare errori. Nelle ultime ore non si parla d'altro che dell'immagine ritraente Paola Barala postata da Madonna

"Non fumo ma mi piace accendere il fuoco".

Sui profili social di Madonna è stata pubblicata una foto di Paola Barale che tiene in mano una sigaretta, corredata dalla seguente didascalia:Madonna, o comunque coloro che gestiscono i suoi profili Facebook, Twitter ed Instagram,che, soprattutto agli inizi della sua carriera somigliava molto a Madonna, cercando altresì di assumere le sue movenze. I fan di Madonna e della Barale hanno subito iniziato a commentare l'errore. Come potete immaginare non sono mancate le chiose sarcastiche. Certo, che Madonna e Paola Barale si somiglino è innegabile ma da qui a confondere le loro foto sui social il passo è grande. In realtà, Paola Barale ha 'cavalcato' la sua somiglianza alla popstar di origini italiane, all'inizio della sua carriera: lo testimoniano molte immagini risalenti al 1990 in cui la soubrette appare cone bikini molto colorati. I fan della Barale sanno bene che, prima di diventare la valletta di Mike Bongiorno, la soubrette. Paola, classe 1967, è sicuramente stata uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, sempre allegra e tanto "Material Girl". La Barale, dopo una lunga relazione con il modello israeliano, ha trovato un nuovo amore, e che amore! Secondo recenti rumors Paola starebbe flirtando con l'attore americano. Amici della coppia hanno rivelato che Ben si è recato più volte a Malibù per incontrare l'ex fiamma di Degan e lui è stata più volte immortalata a Malibù insieme all'attore. Stavolta Paola ha fatto colpo su uno degli attori più acclamati di Hollywood. Complimenti!