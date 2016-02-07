Madonna Sbaglia e Posta Foto Paola Barale: Gaffe Virale
di Redazione
07/02/2016
Anche i 'mostri sacri' del calibro di Madonna, o comunque i loro staff, possono fare errori. Nelle ultime ore non si parla d'altro che dell'immagine ritraente Paola Barala postata da MadonnaSui profili social di Madonna è stata pubblicata una foto di Paola Barale che tiene in mano una sigaretta, corredata dalla seguente didascalia:
"Non fumo ma mi piace accendere il fuoco".Madonna, o comunque coloro che gestiscono i suoi profili Facebook, Twitter ed Instagram, hanno confuso la celebre popstar con la soubrette italiana che, soprattutto agli inizi della sua carriera somigliava molto a Madonna, cercando altresì di assumere le sue movenze. I fan di Madonna e della Barale hanno subito iniziato a commentare l'errore. Come potete immaginare non sono mancate le chiose sarcastiche. Certo, che Madonna e Paola Barale si somiglino è innegabile ma da qui a confondere le loro foto sui social il passo è grande. In realtà, Paola Barale ha 'cavalcato' la sua somiglianza alla popstar di origini italiane, all'inizio della sua carriera: lo testimoniano molte immagini risalenti al 1990 in cui la soubrette appare con capelli ricci e bikini molto colorati. I fan della Barale sanno bene che, prima di diventare la valletta di Mike Bongiorno, la soubrette si fece conoscere come sosia di Madonna. Paola, classe 1967, è sicuramente stata uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, sempre allegra e tanto "Material Girl". La Barale, dopo una lunga relazione con il modello israeliano Raz Degan, ha trovato un nuovo amore, e che amore! Secondo recenti rumors Paola starebbe flirtando con l'attore americano Ben Affleck. Amici della coppia hanno rivelato che Ben si è recato più volte a Malibù per incontrare l'ex fiamma di Degan e lui è stata più volte immortalata a Malibù insieme all'attore. Stavolta Paola ha fatto colpo su uno degli attori più acclamati di Hollywood. Complimenti!
