Alba Parietti: accoglienza spettacolare a Ciampino, applausi e trepidazione

Tanti applausi e trepidazione all'aeroporto romano di Ciampino. Il motivo? Non stava arrivando o partendo una famosa squadra di calcio o una popstar. L'entusiasmo è stato dovuto ad Alba Parietti, nota showgirl e attrice, che ha preso l'aereo per recarsi ad Ibiza.

Tanti studenti e soggetti che si stavano recando ad Ibiza per l'addio al celibato si sono elettrizzati alla vista della Parietti. Tutti ad immortalare il momento. Alba è rimasta sorpresa e felice dell'accoglienza, postando su Facebook un video corredato dalle seguenti parole: "Ciampino Ibiza provateci voi a 54 anni.....!!!! Amici condividetemi se mi volete bene!".