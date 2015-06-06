Loading...

Sister Act: terzo episodio in arrivo, McCullah e Smith cureranno sceneggiatura

06/06/2015

La Disney ha reso noto che arriverà sul grande schermo un nuovo episodio di "Sister Act", film celebre interpretato da Whoopi Goldberg incentrato su una suora allegra e 'sui generis'.

La sceneggiatura verrà curata da Karen McCullah e Kirsten Smith. Il terzo episodio di "Sister Act", insomma, sta per arrivare. Il primo e il secondo uscirono rispettivamente nel 1992 e l'anno successivo, ottenendo un grande successo. Chissà se la suora ironica e buontempona verrà interpretata ancora una volta da Whoopi Goldberg? Speriamo di sì.

