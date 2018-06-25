Home Gossip Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello il flirt con Barbara D'Urso?

di Redazione 25/06/2018

Il Tarzan del GF è alla ricerca della sua Jane? Sono diversi i fan che in questi giorni stanno cercando di capire cosa sia successo a Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello e il presunto flirt con Barbara D'Urso... Il ragazzo ha persino dichiarato: "Ha un sorriso bellissimo". Grande Fratello concorrenti In queste settimane gli occhi del gossip sono puntati anche su altri personaggi. La domanda del giorno è: come procede la nuova vita dei Grande Fratello concorrenti? Matteo Gentili e Alessia Prete stanno vivendo una splendida storia d'amore, nonostante qualcuno non avrebbe scommesso su di loro ma non solo... La coppia nata all'interno della casa più spiata d'Italia sembra esser riuscita a trovare il proprio equilibrio, nonostante la presenza costante di un ex come Paola Di Benedetto. D'altronde la stessa Alessia Prete, con ferma sicurezza e lucidità, ha dichiarato di non temere l'ex madre natura e l'importanza che questa ha avuto per il suo attuale fidanzato. In tutto ciò dove sarà finito Alberto Mezzetti? Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo, il gossip si è concentrato anche sul vincitore del reality show. Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello ha trovato l'amore? Il Tarzan del GF, se ben ricordate, aveva attirato l'attenzione della conduttrice Barbara D'Urso. La cara Barbarella, proprio durante il reality, aveva dichiarato che il ragazzo sarebbe potuto essere un buon candidato nel suo cuore dato che anche i figli le avrebbero dato il loro consenso. Il vincitore del Grande Fratello sarebbe stato disposto anche a tagliare i capelli per lei... Ma come saranno andate le cose veramente? "Il corteggiamento più p lungo e più divertente è" Il fatidico invito a cena per Alberto Mezzetti c'è stato! Lui e Barbara D'Urso si sarebbero incontrati e l'appuntamento sarebbe anche trascorso in modo positivo, e poi? A raccontare tutto è stato lo stesso Alberto Mezzetti che dopo il Grande Fratello non ha intenzione di lasciar perdere il flirt con Barbara D'Urso. Il ragazzo, in occasione di un'intervista rilasciata a DiPiù ha dichiarato: "Per tutta la cena abbiamo riso molto. Ha un sorriso bellissimo, vederla felice mi ha riempito il cuore. Credo sia nato un rapporto di complicità, una curiosa e rispettosa amicizia. Ma io continuerò a corteggiarla. Mi hanno insegnato che il corteggiamento più è lungo e più è divertente…".

