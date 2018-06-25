Home Uomini e Donne Uomini e Donne bufera, finisce l'amore per un'altra coppia?

di Redazione 25/06/2018

I migliori auguri di Maria De Filippi per due protagonisti di Uomini e Donne non sono bastati. In arrivo una nuova bufera, finisce l'amore per un'altra coppia del date show di Canale 5? Uomini e Donne coppie flop Il mese di giugno sta lasciando dietro se diverse vittime e tuona: Uomini e Donne coppie flop. Nicolò Brigante e Virginia Stablum un paio di settimane fa hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. L'ex corteggiatrice sui social ha subito spiegato che, forse, la love story con Nicolò Brigante dopo Uomini e Donne non è mai iniziata. Adesso sembra essere arrivato il turno di un'altra coppia che, durante Uomini e Donne, ha fatto discutere parecchio il mondo del gossip. Nilufar e Giordano, o Sara e Luigi? Nell'arco di queste settimane abbiamo avuto modo di vedere l'epilogo felice che ha avuto la storia d'amore di Nilufar e Giordano. L'ex corteggiatore infatti ha perdonato la tronista italopersiana che, durante lo show, ha avuto una relazione con un altro ragazzo che sarebbe dovuto essere la scelta iniziale. La coppia in crisi, come avrete già immaginato e letto, sono proprio Sara e Luigi. Il corteggiatore siciliano in questi giorni è stato particolarmente impegnato con il suo lavoro, ma sempre insieme a Giordano Mastrocchi e la sua fidanzata Nilufar Addati... Sara Affi Fella, aspetta di poter di risolvere tutto insieme al fidanzato che in occasione di una serata in discoteca è stato avvisto insieme a un'ex. Luigi Matroianni e l'ex fidanzata, la reazione di Sara Gli utenti del web che sono sempre molto attenti alle vicende dei loro beniamini, in questi giorni hanno rivolto la loro attenzione a Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. L'ex corteggiatore ieri, durante le sue IG Stories, si è sentito in obbligo di spiegare quanto avvenuto sabato 24 giugno quando, durante una serata in discoteca, ha incontrato una sua ex fidanzata. Mastroianni ha dichiarato di aver mantenuto un buon rapporto con l'ex fiamma, ma la reazione di Sara è davvero interessante... Sara Affi Fella IG Stories controbatte: "Ragazzi ma veramente? Azz". La manifestazione di gelosia della napoletana è un modo per far intendere che tra i due sia tornato il sereno?

