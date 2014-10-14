Alessio Lo Passo: nuova operazione dopo l’aggressione?

L'ex tronista Alessio Lo Passo dovrà fare una nuova operazione dopo l'aggressione subita?

Negli ultimi tempi non avevamo più sentito parlare di Alessio Lo passo perché l’ex tronista, deciso ad abbandonare il mondo dello spettacolo è tornato alla sua vita di imprenditore, ma purtroppo è tornato suo malgrado ad essere protagonista delle vicende di gossip, a seguito di un’aggressione che gli è costata la frattura del setto nasale. L’episodio è avvenuto mentre lui e la sua fidanzata, Roberta, stavano tornando da una cena, hanno parcheggiato dietro casa e stavano avvicinandosi al portone, c’era un gruppetto di ragazzi, loro sono passati e questi ragazzi hanno iniziato a fare commenti prima su di lui e poi su Roberta, a quel punto Alessio si è risentito ed è stato aggredito, gli altri erano in quattro ed hanno avuto la meglio, quando hanno visto il sangue sono scappati. Ricordiamo che la fidanzata di Alessio è Roberta Bonfanti, proprietaria di un hotel di lusso a Forte dei Marmi, ex moglie di Sebastian Frey (ex portiere di Inter e Fiorentina) dal quale ha avuto due bambini, Elsa di 9 anni e Daniel di 12. Dopo questo brutto episodio Alessio ora è convalescente e viene assistito dalla sua fidanzata, con la quale sembrerebbe avere una relazione seria. Probabilmente dopo aver avuto una storia piuttosto turbolenta con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Giulia Montanarini e alcuni flirt di poca importanza, finalmente Alessio ha trovato la donna giusta. In un’intervento telefonico a Pomeriggio Cinque Alessio ha confidato di non riuscire più a vedersi in queste condizioni. Ha il setto nasale rotto, il naso storto glielo hanno raddrizzato ma gli è rimasto un buco sul naso e quindi dovrà essere operato di nuovo. Ora dice che se potesse tornare indietro non reagirebbe alle parole di quei quattro individui, racconta di aver avuto paura per Roberta, per i bambini e per tutta la situazione che poi si è venuta a creare.