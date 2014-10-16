Anticipazioni Uomini e Donne 16/10/2014

Uomini e Donne Anticipazioni giovedì 16/10/2014, ecco cosa vedremo nella puntata di oggi.

Oggi 16 ottobre 2014 nella puntata del programma UOMINI E DONNE condotto da Maria De Filippi vedremo andare in onda la Terza Parte del Trono Over. Nella puntata che andrà in onda vedremo la seconda sfilata di questa stagione, la quale farà nascere le immancabili polemiche. La prima sfida sarà tra Elga e Laura, le quali hanno come tema della sfilata “Una serata di gala alla Casa Bianca”, la sfida sarà vinta da Laura. Continuerà così la sfida che prevede come sfida finale della sfilata il tema “Pigiama Party”, a chiudere le danze sarà Isabella, la quale verrà bocciata da tutti, trono over e stilista compresa.

Proseguirà Gemma, la quale con un pigiama leopardato darà vita ad una bella sfilata ma quanto quella di Alberina. Infine, sarà la volta di Francesca e Laura, quest'ultima ha deciso di vestirsi da sola senza l'aiuto della stilista, entrambe verranno molto apprezzate. Terminerà così la sfilata e riprenderanno le “love story” del programma. Rosa e Francesca, si tratta di due donne che conoscerà Dante, nel frattempo verrà scaturita una discussione, nella quale interverrà anche Rachele.

Per quanto riguarda l’appuntamento tra Elisabetta e Bruno sembra non sia andato a buon fine. Poi è il turno di Vincenzo, il quale riceverà sei corteggiatrici, ma lui mette subito i puntini sulle “i” dicendo di essere interessato a Isabella e Stefania, ma infine si troverà a ballare con Laura. Immancabili sono le discussioni al programma Uomini e Donne, e questa volta i litigi saranno tra Barbara, Elga e Samuel. Subito dopo si continuerà con una nuova puntata di “Arbiter Elegantiae” che prevederà come partecipanti Soraya, Francesco, Samuel e Alberina. Per tutte le Anticipazioni Uomini e Donne continuate a seguirci, anche sulla pagina Facebook e Google+.

