Tina Cipollari smentisce: "Io e Chicco non ci stiamo separando"

Tina Cipollari intervistata dal settimanale "Vero TV" smentisce la separazione dal compagno Chicco Nalli.

Il settimanale di gossip “Top” ha recentemente lanciato uno scoop che annunciava la separazione in corso tra la celebre opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli. Il setimanale aveva addirittura pubblicato delle foto che ritraevano Nalli con i figli al mare e senza Tina. Ora, in un'intervista al settimanale “Vero Tv” la Cipollari ha smentito categoricamente di essere in crisi con il marito, asserendo che la loro unione va avanti da dieci anni e che sono ancora una coppia felice, nonostante i pettegolezzi di persone invidiose.

Definisce i loro tre bambini come la loro gioia e il loro orgoglio anche se sono, comprensibilmente molto impegnativi. L'opinionista ha conosciuto il marito proprio nella trasmissione “Uomini e Donne”, ha descritto Maria De Filippi come una donna in gamba, molto attenta e professionale, ha raccontato che ormai riescono a capirsi al volo. Dice di sentirsi a casa in trasmissione e non riesce ad immaginarsi in nessun altro posto. Riconosce di sentirsi grata a Maria e Costanzo per aver creduto in lei ed ora grazie a loro è felice, serena, soddisfatta e amata dal pubblico.

Non ha lesinato giudizi positivi anche sul tronista Jonas Berami dicendo che le piace molto e che con lui si trova molto bene perchè è simpatico, è un ragazzo semplice, elegante e sinvero, pulito e schietto. Dice di coccolarlo e che da lui sta imparando a cucinare la paella e a preparare la sangria. Ma Tina avverte che si comporta in questo modo per farlo sentire a proprio agio perchè è in Italia da solo, potrebbe essere suo figlio, lei è felicemente sposata, ha tre figli e quindi niente gossip.