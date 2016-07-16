Alfa Romeo Furia risorgerà? Splendido render di Bershke
16/07/2016
16/07/2016
Sono apparse sul web, negli ultimi giorni, alcune foto che mostrano l'Alfa Romeo Furia. Si tratta ovviamente di un render, quindi di qualcosa che ancora non è nei piani della casa automobilistica italiana.
Alfa Romeo Furia: render ispirato a modello anni '70A disegnare la nuova Alfa Romeo Furia è stato un designer polacco, Peter Breshke, in onore della super sportiva Furia GT, che uscì negli anni '70 e che mandò in estasi gli alfisti italiani e di tutto il mondo. L'Alfa Romeo Furia del futuro ha linee filanti, avveniristiche, da vera saetta della strada. Il designer ha voluto, comunque sia, rifarsi alle linee dell'originale Alfa Romeo Furia, quella creata da una ditta brasiliana rilevata dal colosso automobilistico di Arese nel 1968. Se venisse prodotta nuovamente, insomma, l'Alfa Romeo Furia sarebbe una vettura spettacolare, potente e ovviamente per pochi, poiché non costerebbe certamente poco. Il render realizzato dal disegnatore polacco ha sollevato un enorme polverone: c'è chi, infatti, non apprezza una vettura del genere, ritenendola una mera utopia. Non la pensa certo così Breshke, secondo cui Alfa Romeo è un glorioso marchio automobilistico con una grossa vocazione sportiva.
Esaltazione della sportività delle vetture di AreseIl progettista polacco ha voluto dunque esaltare la vena sportiva dell'Alfa, ispirandosi non solo alla Furia degli anni '70, ma anche ad altre famose vetture del Biscione, ossia la Tipo 33/2 Daytona, la 33 Bertone Carabo, la P/33 Cuneo, la GTV Spider e la 33 Stradale. Ovviamente, come tutti i render, anche quello del designer polacco è destinato quasi sicuramente a restare in un cassetto. L'Alfa Romeo Furia apparsa sul web recentemente sarebbe una vettura per pochi 'eletti' se fosse messa in produzione, in quanto costosa, potentissima e adatta solo per correre in pista. Ricordiamoci, però, che Alfa Romeo ha intenzione di lanciare, prossimamente, due bolidi: uno coupé e uno spider. Si mormora, infatti, dell'arrivo di una versione coupé dell'Alfa Romeo Giulia, probabilmente prodotta nella fabbrica Fiat Chrysler Automobiles di Cassino.
Manager FCA prenderanno in considerazione il render?E' bello certamente il render della Furia che ha disegnato Breshke, orientato ad evidenziare l'ispirazione sportiva del Biscione. Vedremo, dunque, in futuro la Furia? Chi lo sa? Se magari il team Alfa Romeo prendesse in considerazione il render... Adesso l'Alfa Romeo Furia è solo una concept car, ovvero una vettura ideale che forse non verrà mai messa in produzione perché sarebbe una vettura troppo di nicchia. Alfa Romeo, comunque, dovrebbe ringraziare il buon Peter perché il suo disegno non fa altro che esaltare il brand, specialmente la sua grande sportività. Chi sceglie un'Alfa, infatti, lo fa perché ama soprattutto la sportività di un'auto. Le vetture del Biscione, comunque, sono anche connotate da eleganza e tenuta di strada eccellente. La sicurezza, poi, è al top. I manager di Alfa Romeo prenderanno in considerazione il render del grafico polacco? Lo sapremo in futuro. Se vedremo una super car del Biscione che ricorda un po' la Lamborghini Aventador e la McLaren 570S, allora capiremo che i vertici Alfa Romeo hanno detto sì al render di Bershke. Intanto il gruppo FCA spera che le nuove vetture Alfa facciano breccia nel cuore di tantissime persone, alfisti e non. Si punta soprattutto al mercato americano e asiatico.
