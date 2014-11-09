Alfonso Signorini e il cono gelato della Madia: "Era un gran brutto titolo"

Alfonso Signorini, direttore di "Chi", riconosce che il titolo della foto che ritrae il ministro Madia mentre mangia il cono gelato è erroneo.

"Non posso difendere l’indifendibile", ha asserito Signorini, ospite di 'Che tempo che fa', programma condotto da Fabio Fazio. Il direttore del famoso rotocalco di gossip ha aggiunto: "Era un gran brutto titolo, certo il linguaggio del gossip è irriverente, ma dall'irriverente al titolo sbagliato ce ne passa. Credo che ci voglia l'onestà intellettuale di riconoscere che ho sbagliato".

Signorini ha anche parlato della sua vita e del motivo per cui si è 'gettato' nel mondo del gossip: "Il gossip è stata una reazione. La mia era una famiglia con il senso del pudore altissimo, tanto che non mi facevano dormire con mia sorella. Ho vissuto una parte della mia vita dedicata allo studio e all'insegnamento. Poi mi sono trovato nel mondo delle luci e delle paillettes. Da cui ora fuggo, e sono la persona meno mondana...".