Presidente della Repubblica donna, Boldrini: "Paese è pronto"

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2014

Una donna come presidente della Repubblica. Secondo voi accadrà in Italia, in Italia? Il presidente della Camera Laura Boldrini è fiduciosa.

"Da tempo il Paese è pronto per avere una donna al Colle. Il Paese è molto più avanti della politica. In Italia ci sono donne autorevoli, che hanno delle storie significative ed è giusto che possano essere considerate... Mi auguro che le forze politiche stiano riflettendo sulla situazione poiché, anche se non è corretto azzardare tempistiche, è chiaro è uno dei temi del giorno", ha asserito la Boldrini.

