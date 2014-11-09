Presidente della Repubblica donna, Boldrini: "Paese è pronto"
di Redazione
09/11/2014
Una donna come presidente della Repubblica. Secondo voi accadrà in Italia, in Italia? Il presidente della Camera Laura Boldrini è fiduciosa.
"Da tempo il Paese è pronto per avere una donna al Colle. Il Paese è molto più avanti della politica. In Italia ci sono donne autorevoli, che hanno delle storie significative ed è giusto che possano essere considerate... Mi auguro che le forze politiche stiano riflettendo sulla situazione poiché, anche se non è corretto azzardare tempistiche, è chiaro è uno dei temi del giorno", ha asserito la Boldrini.
