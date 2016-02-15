Home Home Alpina B7 xDrive: una BMW Serie 7 Sportiva e Potente

di Redazione 15/02/2016

Alpina sta per lanciare la nuova B7 xDrive, una nuova vettura potente basata sulla BMW serie 7 e dotata di un motore benzina con una cilindrata di 4.4 cc capace di erogare fino a 608 CV La B7 xDrive è un'auto adatta per gli amanti del brivido. Eccezionale il cambio ZF automatico a 8 rapporti. La vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e sfiora la velocità massima di 310 km/h. Pneumatici da 225/40 all'anteriore e 295/35 al posteriore, nonché un doppio scarico cromato, incrementano la dose di sportività della macchina tedesca. Eleganti gli interni: rivestimenti in pelle Nappa ed inserti in radica o ceramica. Degno di lode il sistema di navigazione BMW di ultima generazione. Stiamo parlando di un veicolo eccezionale ma non per tutte le tasche: in Germania costa 147.300 euro. https://youtu.be/7ueD3a76k2k Il costruttore tedesco ha reso noto che presenterà la sua nuova creatura durante il prossimo Salone di Ginevra, in programma dal 3 al 13 marzo 206. Alpina non ha fatto altro che lavorare su cambio, scarico e motore della serie 7, creando una vettura unica e potentissima, in grado di erogare oltre 600 CV. Sebbene Alpina sia un costruttore indipendente, dal 1965 realizza veicoli che si basano sulle BMW. Il comportamento di Alpina, insomma, è simile a quello di Ruf con le Porsche. B7 xDrive è dotata anche di trazione integrale xDrive che, però, viene gestita da un software che consente di scegliere diverse modalità di guida. Insomma, la nuova vettura realizzata da Alpina non è certamente il tipo di auto con cui si passa inosservati. Design e motore sono al top ma il prezzo è decisamente elevato: quasi 150.000 euro. Per vedere l'incantevole auto del piccolo costruttore tedesco, ed ottenere altre informazioni, bisogna attendere il prossimo Salone di Ginevra. La B7 xDrive è una vettura sportiva anche se imponente: è lunga ben 5 metri e 10! Una vettura da sogno. Peccato che costi tanto.

