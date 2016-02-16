Home Home Napoli: Esplosione in via Basile, Danni e Auto Ribaltata

di Redazione 16/02/2016

Terrore a Napoli, in pieno centro, dove un'esplosione provocata da una fuga di gas ha provocato molti danni Il botto è stato sentito nella centralissima via Basile ed ha scatenato il panico. Diverse serrande sono state distrutte e danni sono stati ravvisati in numerosi palazzi. L'episodio ha provocato anche il ferimento di due studenti, un italiano 24enne e una inglese di 22 anni, in Italia nell'ambito del progetto Erasmus. I ragazzi sono stati immediatamente trasportati in ospedale ma non rischiano la vita. Via Basile, la location della deflagrazione, è una traversa della rinomata e centrale via Sanfelice. La deflagrazione è stata così forte che ha causato anche la distruzione di diverse fioriere e lo spostamento di un'auto, che è stata letteralmente ribaltata dall'onda d'urto. Danni a diversi edifici, saracinesche lesionate e vetri di numerose auto rotti. Molte persone, allarmate, sono scese in strada. Sul posto sono arrivate forze dell'ordine e vigili del fuoco. 15 persone sono state evacuate e portate in un vicino albergo. I pompieri hanno incontrato difficoltà nelle operazioni di evacuazione dei soggetti che vivevano in un palazzo poiché l'esplosione ha lesionato le scale. Il botto è avvenuto probabilmente per una fuga di gas. Non si esclude l'ipotesi dell'esplosione di una bombola, visto che in zona ci sono molte botteghe in cui viene lavorato il ferro ed altri materiali.

