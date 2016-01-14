Alvarez offende Messi: "Sei basso", risposta da Pallone d'Oro

Durante le partite di calcio, si sa, gli sfottò tra giocatori non mancano anche se in campo ci sono sportivi del calibro di Leo Messi, che recentemente ha vinto il suo quinto Pallone d'Oro

"Sei basso".

"Tu invece sei scarso".

"Abbiamo ragione entrambi".

"Mi sono trasferito in Europa che ero ancora un ragazzo, ho debuttato nel Barcellona e trascorso qui la mia carriera. Un giorno, però, vorrei tornare a giocare in una squadra che partecipa al campionato argentino".

Ebbene, in occasione del derby Barcellona-Espanyol, il calciatore Alvarez si è rivolto alla 'Pulce' con queste parole:Messi si è sentito ferito ma ha risposto con garbo, da vero fuoriclasse:Il battibecco e gli insulti volati in campo tra Messi ed Alvarez durante il match Barcellona-Espanyol hanno fatto il giro del: la maggior parte degli internauti si è complimentata con Leo Messi, in quanto ha dimostrato di essere un vero campione e un grande uomo. Alla fine della partitaha ammesso di aver offeso Messi ma la vicenda si è conclusa con un abbraccio. I due sportivi hanno detto in merito alle offese volate in campo:Messi, lo ricordiamo, è stato il primo giocatore a vincere il. Dopo la premiazione, la 'Pulce' ha confessato che vorrebbe terminare la sua carriera in Argentina, la sua nazione:Riuscirà Messi a coronare il suo sogno?