Alvarez offende Messi: "Sei basso", risposta da Pallone d'Oro
di Redazione
14/01/2016
Durante le partite di calcio, si sa, gli sfottò tra giocatori non mancano anche se in campo ci sono sportivi del calibro di Leo Messi, che recentemente ha vinto il suo quinto Pallone d'OroEbbene, in occasione del derby Barcellona-Espanyol, il calciatore Alvarez si è rivolto alla 'Pulce' con queste parole:
"Sei basso".Messi si è sentito ferito ma ha risposto con garbo, da vero fuoriclasse:
"Tu invece sei scarso".Il battibecco e gli insulti volati in campo tra Messi ed Alvarez durante il match Barcellona-Espanyol hanno fatto il giro del web: la maggior parte degli internauti si è complimentata con Leo Messi, in quanto ha dimostrato di essere un vero campione e un grande uomo. Alla fine della partita Alvarez ha ammesso di aver offeso Messi ma la vicenda si è conclusa con un abbraccio. I due sportivi hanno detto in merito alle offese volate in campo:
"Abbiamo ragione entrambi".Messi, lo ricordiamo, è stato il primo giocatore a vincere il quinto Pallone d'Oro. Dopo la premiazione, la 'Pulce' ha confessato che vorrebbe terminare la sua carriera in Argentina, la sua nazione:
"Mi sono trasferito in Europa che ero ancora un ragazzo, ho debuttato nel Barcellona e trascorso qui la mia carriera. Un giorno, però, vorrei tornare a giocare in una squadra che partecipa al campionato argentino".Riuscirà Messi a coronare il suo sogno?
Articolo Precedente
Molestie Colonia: ricompensa 10.000 euro per info su palpeggiatori
Articolo Successivo
Backstreet Boys, Nick Carter arrestato per rissa in un locale
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023