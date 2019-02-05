Lara Zorzetto perde follower su Instagram, mentre i suoi ex diventano amici?
di Redazione
05/02/2019
Michael De Giorgio dopo Temptation Island VipIn occasione di una passata intervista rilasciata Isa e Chia Michael De Giorgio ha spiegato come sono andate veramente le cose tra lui e Lara Zorzetto. L'ex fidanzata avrebbe colto l'occasione di Temptation Island come spunto perfetto per sponsorizzare la sua linea di costumi e diventare così un'influencer nell'ambito della moda. I piani della Zorzetto sarebbero parzialmente riusciti se consideriamo la sua attività da influencer concentrata sulla moda e non solo. Al momento però non vi è l'ombra di nessuna linea di costumi o altro firmata da lei, ma qualcosa però non procede secondo programma.
Lara Zorzetto perde follower su Instagram?Chi segue Lara Zorzetto sa che le sue IG Stories sono piane di sponsorizzate e poca vita privata. La monotonia del suo profilo Social potrebbe aver spinto il follower ad allontanarsi e non solo. In molti avrebbero accusato Lara Zorzetto di gestire vita privata a seconda dei prodotti da promuovere su Instagram. In un primo momento abbiamo visto la ragazza vicina ad Andrea Zaro, spiegando poi che queste realtà fosse solo un amico. Successivamente invece Lara Zorzetto ha ufficializzato la sua relazione con il vocalist e modello veneziano Leonardo De Grandis... Finita poche settimane dopo. Questa conseguenza casuale di eventi avrebbe provocato una perdita dei follower per la Zorzetto su Instagtam?
Gli ex di Lara Zorzetto diventano amiciIn questo frangente però sta avvenendo qualcosa di molto strano. Da qualche tempo Michael De Giorgio, Andrea Zaro e Leonardo De Grandis sarebbero diventati amici. La conferma di quanto detto arriva da un IG Stories pubblicate da Michael De Giorgio domenica 3 febbraio 2019 dopo esser andato a cena con Andrea Zaro. Come avrà reagito Lara Zorzetto venendo a conoscenza di queste nuove 'amicizie'?
