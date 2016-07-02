Amazon, sconti sullo smartphone se accetti pubblicità
di Redazione
02/07/2016
Amazon, colosso fondato da Jeff Bezos, si sa, ama stupire i clienti. Del resto, spettacolarizzare i prodotti è anche una grande arma di colossi come Apple e Google. Tempo fa, Amazon aveva previsto forti sconti sull'acquisto degli e-reader Kindle purché i clienti accettassero delle pubblicità sullo schermo. Ebbene, sembra che la novità abbia riscosso successo, visto che ora il gigante del web ha esteso la promozione anche agli smartphone. In sostanza, chi accetta di avere pubblicità sul display acquisterà l'apparecchio a un prezzo inferiore.
Promozione riguarda i clienti UsaAttualmente l'allettante promozione Amazon riguarda gli utenti Usa che sono iscritti al programma Amazon Prime e che accettano pubblicità sul Lockscreen e determinate app. Per ora sono scontati il BLU H1 RD (49,99 dollari invece di 99,99 dollari) e il Moto G4 (149,99 dollari invece di 199,99 dollari). Chiaramente, le pubblicità possono essere bypassate velocemente con un semplice swipe. E' decisamente allettante la promozione di Amazon, soprattutto per chi non ha molto denaro a disposizione. Chissà se, e quando, la promozione arriverà in Europa? Secondo The Verge, lo sconto previsto sarà forte o lieve a seconda delle pubblicità e delle app preinstallate e non eliminabili che l'utente sarà disposto ad accettare.
Pubblicità lockscreen non invasiveI membri americani di Amazon Prime quindi potranno usufruire di sconti vantaggiosi (riduzioni di oltre il 50% del prezzo) in occasione dell'acquisto di smartphone Android. Il BLU H1 RD e il Moto G4 possono essere già preo-ordinati: saranno disponibili dal prossimo 12 luglio. Bella novità, dunque, in casa Amazon. I clienti potranno accaparrarsi due bei prodotti a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato: 49,99 euro per un BLU H1 RD è decisamente poco, visto che parliamo di un dispositivo con un display 5" HD, un processore quad core e velocità 4G LTE. E' decisamente basso il prezzo del Moto G4, apparecchio che vanta un processore octa core con 2 GB di Ram e velocità 4G LTE. Basterà vedersi un po' di pubblicità per portarsi a casa prodotti efficienti e innovativi a un prezzo decisamente competitivo. Amazon sa bene come calamitare l'attenzione del pubblico. Le pubblicità, secondo alcune indiscrezioni, non sono invasive: l'utente potrà cliccare sulle offerte per saperne di più o semplicemente sbloccare il telefono. Amazon ha fatto centro ancora una volta? Per chi non lo sapesse, il colosso americano ha sempre operato sulla base di 4 principi: ossessione per il cliente piuttosto che per la concorrenza, passione per l'invenzione, impegno per l'eccellenza operativa e pensare a lungo termine. Principi che hanno portato Amazon a diventare il più grande store online al mondo.
