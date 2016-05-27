Amber Heard picchiata da Johnny Depp: viso tumefatto

E' uno degli attori più richiesti e ricchi al mondo ma dietro a quell'immagine di uomo bello, fascinoso e cordiale si nasconderebbe un orco, un bruto, un violento. Johnny Depp, attore che ha interpretato numerosi film diventati dei veri cult si è lasciato da poco con la sua Amber Heard. In verità è stata proprio quest'ultima a chiedere il divorzio, presentando tutta la documentazione necessaria in tribunale. Ebbene, a pochi giorni dalla presentazione della domanda di divorzio, la Heard ha postato una foto che simboleggia la ragione per cui si è voluta allontanare da Johnny. Ebbene sì, Depp avrebbe picchiato Amber: la foto pubblicata su People mostra il viso pieno di ecchimosi dell'attrice. Secondo una fonte vicina all'attrice, che ha voluto mantenere l'anonimato, Johnny avrebbe aggredito la sua giovane moglie più di una volta. L'avvocato della Heard avrebbe già presentato ai giudici numerose immagini che dimostrano le angherie subite dalla Heard in costanza di coniugio. Proprio queste foto avrebbero portato i giudici americani ad emettere un provvedimento restrittivo nei confronti di Johnny Depp, attore che, giorni fa, ha perso la madre. Amber avrebbe chiesto il divorzio proprio pochi giorni dopo il decesso della suocera. L'ufficio stampa di Depp è stato alquanto laconico, limitandosi a sottolineare che l'attore non rilascerà dichiarazioni sulla sua vita privata né commenti sulle notizie infondate relative alla sua vita privata, vista la brevità del matrimonio e il dolore che sta provando per il decesso di sua madre. Oggi, venerdì 27 maggio 2016, Amber Heard e il suo avvocato, Samantha Spectre, hanno chiesto ai giudici californiani un ordine restrittivo per violenza domestica. La Corte ha accolto la richiesta, emettendo un provvedimento provvisorio nei confronti di Johnny Depp. I giudici sono rimasti sconcertati davanti alla foto che ritrae il volto di Amber pieno di lividi. TMZ sostiene che quella foto ritrae il volto dell'attrice dopo l'aggressione di sabato scorso. Johnny l'avrebbe colpita con il suo iPhone e poi sarebbe fuggito per evitare di essere arrestato dai poliziotti. I magistrati della California hanno stabilito che Depp deve stare alla larga da Amber almeno fino alla prossima udienza, fissata per la fine di giugno. L'attrice potrà vivere nella casa dove finora ha soggiornato con l'ex marito ma non ha ottenuto l'affidamento esclusivo di uno dei suoi cani. Amber si è recata in Aula, stamani, con un outfit molto austero, senza un filo di trucco; poi, alla fine dell'udienza, è uscita senza rilasciare alcuna intervista. E' entrata subito in un'auto che l'aspettava davanti al tribunale. L'unico che ha rilasciato qualche breve intervista ai giornalisti è stato l'avvocato della Heard, limitandosi però ad affermare che la sua assistita è stata molto coraggiosa. Una volta entrata in auto, Amber ha iniziato a piangere: era così commossa che, a un certo punto, ha iniziato a singhiozzare. La scena è stata immortalata da numerosi fotografi e gli scatti sono online. Sembra che Depp, dopo l'incidente di sabato scorso, abbia offerto alla moglie molti soldi per evitare che l'episodio finisse sotto i riflettori. Lei, invece, lunedì ha subito chiesto il divorzio. Si è sentita violata da quell'uomo sposato 15 mesi fa alle Bahamas, sulla spiaggia, davanti a pochi invitati. L'attrice ha chiesto il divorzio adducendo come motivo le "differenze inconciliabili".