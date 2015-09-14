Home Uomini e Donne Amedeo Andreozzi alla riconquista di Alessia Messina

di Redazione 14/09/2015

I protagonisti di questo articolo sono Amedeo Andreozzi ed Alessia Messina che dopo essersi lasciati hanno preso parte ad un evento a Roma, sebbene abbiano preferito non incontrarsi, mentre i tanti fans speravano in un loro incontro chiarificatore. A tal proposito Amedeo avrebbe rilasciato delle dichiarazioni alquanto sospette sul loro ipotetico ritorno di fiamma. I due si erano lasciati durante la prima registrazione di Uomini e Donne dove lei dopo, averlo accusato di trascurarla per impegni mondani, ha abbandonato lo studio per ritornare in Sicilia. Se Alessia aveva continuato ad essere presente sui social, ecco che Amedeo era scomparso dal mondo virtuale facendo arrabbiare i numerosi fans che volevano sapere di più sul possibile ravvicinamento con la Messina. Infatti il bel napoletano era troppo impegnato nelle serate in tutta Italia e in Svizzera dove ha riscosso un incredibile successo e come attore nelle registrazioni di una pellicola in Molise. Come ricorderete Amedeo Andreozzi aveva rilasciato un'intervista a Dipiù Tv dove confidava di volersi trasferire insieme ad Alessia Messina a Roma per studiare recitazione e sfondare nel cinema, un sogno che si è avverato almeno per lui. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il 12 settembre Amedeo ha pubblicato un post dove annuncia il suo ritorno su Facebook, tramite la sua pagina ufficiale dopo che aveva avuto dei problemi con la gestione. L'ex tronista che ha ammaliato tanti cuori per la sua particolare fisicità, ha deciso di tornare sui social per stabilire un contatto diretto con le sue fans e soprattutto fare di nuovo breccia nel cuore di Alessia Messina, della quale è ancora innamorato. Amedeo ha confidato ad alcuni ospiti intervenuti all'inaugurazione di un negozio il 10 settembre a Roma di sperare in un lieto fine con Alessia Messina, sebbene i vari tentativi finora siano falliti. La ragazza sarebbe ancora troppo ferita per dargli una seconda chance, preferendo, in quella occasione, defilarsi piuttosto che incontrarlo, sebbene i fans tifassero per un loro possibile incontro. Col tempo si vedrà...

