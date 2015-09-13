Home Spettacoli Vittoria Piancastelli morta dopo lunga malattia: aveva 53 anni

Vittoria Piancastelli morta dopo lunga malattia: aveva 53 anni

di Redazione 13/09/2015

Lutto nel mondo del cinema e del teatro. Nelle ultime ore è morta Vittoria Piancastelli. Aveva 53 anni ed aveva combattuto per un anno contro una tremenda patologia La Piancastelli si era fatta conoscere grazie a fiction come "Il giudice Mastrangelo", "Valeria medico legale", "Ho sposato uno sbirro" e "Il bambino della domenica". In realtà a Vittoria piacevano anche il cinema e il teatro. Lo testimoniano le sue apparizioni in film di successo come "La cena" di Ettore Scola e "Tre uomini e una gamba". Vittoria, dopo essersi diplomata alla scuola di Gigi Proietti, ha lavorato a lungo con maestri come Giancarlo Sepe, Anatoli Vassiliev e Armando Pugliese. Domani verrà aperta la camera ardente presso il nosocomio romano 2San Camillo", che resterà aperta dalle 11 alle 14. Le esequie di Vittoria Piancastelli si svolgeranno martedì prossimo a Roma, nella Basilica di di Santa Maria Ausiliatrice. La Piancastelli aveva compiuto 53 anni lo scorso 16 luglio. Chissà se ha pensato che sarebbe stato il suo ultimo compleanno? Forse sì, visto che era debilitata a causa di una terribile malattia che le dava filo da torcere da un anno circa. Vittoria era una grande artista, che amava il suo mestiere più di ogni altra cosa. Aveva collaborato anche con Raul Bova nella serie tv "Ultimo", incentrata sul capitano dei carabinieri che ha inferto duri colpi alla mafia.

