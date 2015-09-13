Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Vittoria Piancastelli morta dopo lunga malattia: aveva 53 anni

Redazione Avatar

di Redazione

13/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Lutto nel mondo del cinema e del teatro. Nelle ultime ore è morta Vittoria Piancastelli. Aveva 53 anni ed aveva combattuto per un anno contro una tremenda patologia

  La Piancastelli si era fatta conoscere grazie a fiction come "Il giudice Mastrangelo", "Valeria medico legale", "Ho sposato uno sbirro" e "Il bambino della domenica". In realtà a Vittoria piacevano anche il cinema e il teatro. Lo testimoniano le sue apparizioni in film di successo come "La cena" di Ettore Scola e "Tre uomini e una gamba". Vittoria, dopo essersi diplomata alla scuola di Gigi Proietti, ha lavorato a lungo con maestri come Giancarlo Sepe, Anatoli Vassiliev e Armando Pugliese. Domani verrà aperta la camera ardente presso il nosocomio romano 2San Camillo", che resterà aperta dalle 11 alle 14. Le esequie di Vittoria Piancastelli si svolgeranno martedì prossimo a Roma, nella Basilica di di Santa Maria Ausiliatrice. La Piancastelli aveva compiuto 53 anni lo scorso 16 luglio. Chissà se ha pensato che sarebbe stato il suo ultimo compleanno? Forse sì, visto che era debilitata a causa di una terribile malattia che le dava filo da torcere da un anno circa. Vittoria era una grande artista, che amava il suo mestiere più di ogni altra cosa. Aveva collaborato anche con Raul Bova nella serie tv "Ultimo", incentrata sul capitano dei carabinieri che ha inferto duri colpi alla mafia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Amedeo Andreozzi alla riconquista di Alessia Messina

Articolo Successivo

Festival di Toronto 2015, critica loda "Where to Invade Next" di Michael Moore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018