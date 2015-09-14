Home Musica One Direction, Niall Horan compie 22 anni: video su Twitter

di Redazione 14/09/2015

Niall Horan, uno dei componenti dei One Direction, una delle band più popolari e apprezzate al mondo, soprattutto dagli adolescenti, ha recentemente compiuto 22 anni e la band ha voluto fargli gli auguri in modo particolare Gli One Direction hanno scelto Twitter per festeggiare i 22 anni di Nial Horan postando un video e creando un hastag ad hoc: #HappyBirthdayNiall. Inutile dire che l'hashtag sia diventato, nel giro di pochi minuti un trend topic. Anche i fan italiani di Horan hanno voluto augurare buon compleanno al loro idolo mediante Twitter ed altri social. In realtà, gli One Direction non hanno fatto gli auguri a Niall solo online, mediante Twitter, ma durante la performance live a Boston hanno, improvvisamente, attorniato Horan iniziando a cantare un emozionante "happy birthday". In Italia è stato creato un apposito hashtag per gli auguri a Niall, #HappyBirthdayNiallFromItaly, classificatosi terzo, ieri,nei trend topic. Del resto, Horan e gli One Direction hanno tanti fan in Italia. Niall, dunque, ha compiuto 22 anni ieri, 13 settembre. 22 anni di successi e notorietà. L'artista inglese è giovane ma è molto ricco e famoso. Horan non avrebbe mai immaginato di diventare così famoso in poco tempo. Ora Horan ha la stessa età di Liam Payne, che ha compiuto 22 anni lo scorso 29 agosto. Niall Horan è già zio, visto che il fratello Greg è diventato papà di Theo, un bel bimbo. E' stata la musica a permettere a Niall di trascorrere un'infanzia felice e beata, nonostante la separazione dei genitori. Horan ha imparato da solo a suonare la chitarra, quindi è autodidatta. La chitarra è rimasto lo strumento prediletto di Niall, e si vede!

