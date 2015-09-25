Amici 15: Fabrizio Moro Sostituirà Francesco Sarcina? No Comment Cantautore Romano
25/09/2015
Fabrizio Moro sostituirà Francesco Sarcina nel 'corpo docente' della prossima edizione di "Amici"? Sembra proprio di sì, anche se il cantautore romano non ha ancora rilasciato commenti in meritoFrancesco Sarcina, ex Vibrazioni, ha deciso di abbandonare "Amici" per questioni economiche: avrebbe voluto un cachet maggiore rispetto al passato. Fabrizio Moro è già stato ospite di Amici qualche mese fa, ma la sua partecipazione al talent non è andata giù a molti fan, considerando la presenza del cantautore romano al programma della De Filippi come una sorta di tradimento. Fabrizio, lo ricordiamo, critica in modo sottile e ironico "Amici" nella sua canzone "Non gradisco". Ora cosa è successo? Moro ha iniziato a gradire "Amici" e Maria? Beh, ognuno è libero di fare le scelte che vuole ma se è un personaggio pubblico, ed ha molti fan, deve giustificare quello che fa, almeno in pubblico. Fabrizio Moro, forse, ha bisogno di fare un'esperienza in più, di frequentare gente nuova, respirare un'altra aria. Chissà? Sono stati confermati, intanto, gli altri componenti del corpo docente, ovvero Grazia Di Michele, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. Amici tornerà a metà novembre e forse vedremo in cattedra anche Fabrizio Moro. Come si comporterà, ora, quel ragazzo che finora ha sempre attaccato il sistema, la politica, e i benpensanti? Stavolta Fabrizio dovrà entrare negli schemi, altrimenti non riuscirà a sopportare le tante puntate nello studio Mediaset, nel corso delle quali sarà obbligato a giudicato giovani che vogliono sfondare nel mondo della musica. Non ci resta che attendere l'inizio di "Amici" per capire se Fabrizio ci sarà o no.
