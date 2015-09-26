Home Spettacoli Luca Barbareschi Apre Stagione Eliseo con "Una Tigre del Bengala a Baghdad"

Luca Barbareschi Apre Stagione Eliseo con "Una Tigre del Bengala a Baghdad"

di Redazione 26/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Luca Barbareschi si conferma un grande istrione. Artista con grande esperienza nel campo del cinema e del teatro, ieri ha parlato molto durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo spettacolo, che darà il via alla prossima stagione dell'Eliseo Il Teatro Eliseo, lo ricordiamo, è stato sottoposto a un restyling proprio grazie all'iniziativa di Luca Barbareschi ed Elena Monorchio. La stagione 2015-2016 dell'Eliseo partirà il prossimo 29 settembre 2015 con "Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad", opera diretta e interpretata da Barbareschi. Non solo Luca Barbareschi. Alla conferenza stampa di ieri erano presenti Rajiv Joseph, l'autore della rappresentazione teatrale, e diversi attori, come Nadia Kibout, Andrea Bosca e Denis Fasolo. La pièce che inaugura la nuova stagione dell'Eliseo è ambientata a Baghdad, nel 2003, quando arrivarono gli americani per far cadere il regime di Saddam Hussein. L'autore, ieri, ha ricordato le mille contraddizioni e barbarie della guerra in Iraq, o meglio di tutte le guerre. La protagonista di "Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad" è proprio una tigre che si fa domande sulla moralità degli uomini e sul loro strano atteggiamento che li porta sempre ad essere in conflitto tra loro. "Come può Dio punire gli uomini dopo aver creati predatori", si domanda la tigre del Bengala. Bella domanda! La pièce riscosse un successo formidabile a Broadway, quando a vestire i panni della tigre del Bengala fu il compianto Robin Williams. Ora l'opera arriva a Roma e, certamente, otterrà altrettanto successo, anche perché sul palco salirà il grande Luca Barbareschi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp