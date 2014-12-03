Amici 15, giuria nuova: Venier e Renga al posto di Ferilli e Argentero

Sebbene manchino diversi mesi al suo debutto, si torna già a parlare della nuova edizione di "Amici", celebre talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 15, a quanto pare, sarà caratterizzato da tante novità sul versante dei giudici e dei coach. Tra gli insegnanti, infatti, arriveranno Emma Marrone e Alessandra Amoroso, cantautrici giovani e molto amate dal pubblico.

Sabrina Ferilli e Luca Argentero lasciano il posto, nella giuria, a Mara Venier e Francesco Renga. Resta l'incognita terzo giudice: verrà riconfermato Gabry Ponte?