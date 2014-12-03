Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Amici 15, giuria nuova: Venier e Renga al posto di Ferilli e Argentero

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sebbene manchino diversi mesi al suo debutto, si torna già a parlare della nuova edizione di "Amici", celebre talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 15, a quanto pare, sarà caratterizzato da tante novità sul versante dei giudici e dei coach. Tra gli insegnanti, infatti, arriveranno Emma Marrone e Alessandra Amoroso, cantautrici giovani e molto amate dal pubblico.

Sabrina Ferilli e Luca Argentero lasciano il posto, nella giuria, a Mara Venier e Francesco Renga. Resta l'incognita terzo giudice: verrà riconfermato Gabry Ponte?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

U2, date tour 2015: 4 e 5 settembre al Pala Alpitour di Torino

Articolo Successivo

Lady Gaga, confessione choc: "Fui stuprata a 19 anni"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018