Amici 2015: avventura finita per Giorgio, ora finale

Sabato scorso, 30 maggio, si è svolta la semifinale di Amici, ultimo impegno dei giudici Loredana Bertè, Sabrina Ferilli e Francesco Renga, visto che in occasione della finale sarà il televoto a decretare il vincitore del talent show condotto da Maria De Filippi.

Il ballerino Giorgio ci ha creduto fino alla fine ma ha perso il ballottaggio con Claudia. Chi sarà il vincitore tra The Kolors, Claudia, Virginia e Briga? Non ci resta che attendere venerdì prossimo, 5 giugno.

La scorsa puntata di Amici è stata entusiasmante anche per il terzo e ultimo intervento dello scrittore Roberto Saviano, che ha narrato la toccante storia di una ragazza della Sierra Leone col sogno di diventare ballerina.