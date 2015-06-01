Loading...

Enrique Iglesias, incidente a Tijuana: drone gli ferisce mano

01/06/2015

Incidente per Enrique Iglesias durante il concerto a Tijuana, in Messico. Il cantautore ha preso al volo un drone che stava immortalando lo spettacolo ma è rimasto ferito alla mano. Sul web sono state pubblicate molte foto che ritraggono Enrique con la mano sanguinante e la maglietta sporca di sangue.

Iglesias non si è impaurito, però, anzi ha disegnato un cuore col sangue sulla sua t-shirt ed ha continuato il concerto. Solo alla fine è stato medicato e trasportato in ospedale.

Enrique è rimasto ferito perché le eliche del drone si sarebbero attivate in anticipo. Joe Bonilla, manager del cantante, ha postato su Instagram le foto che mostrano Iglesias con la mano destra ferita.

