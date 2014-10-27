Loading...

Gennaro Gattuso si dimette: addio all'Ofi Creta dopo sconfitta contro Asteras

27/10/2014

E' terminata l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Ofi Creta. Ringhio si è dimesso.

"Ho dato tutto, e per me è difficile continuare l'esperienza in questa squadra", ha affermato Gattuso, dopo la disfatta della sua ex squadra contro l'Asteras. L'Ofi ha ottenuto solamente 9 punti in 7 partite. Ricordiamo che, l'anno scorso, Gattuso venne esonerato dal Palermo; stavolta non ha atteso l'esonero: si è dimesso.

Qualche tempo fa, Gattuso aveva esternato la sua insoddisfazione nel corso di una conferenza stampa, affermando: "Quello che scrivono sui giornali sono tutte cazzate, ma non abbandono la nave".

La nave, a quanto, pare è stata abbandonata.

