Amnesty International segnala torture golpisti in Turchia
di Redazione
24/07/2016
Amnesty International possiede "prove credibili" sulle tortureTutti quelli che, giorni fa, hanno tentato di compiere un colpo di Stato in Turchia sono reclusi in centri di detenzione ufficiale e non ufficiali. Proprio all'interno di tali luoghi si consumerebbero le sevizie. Amnesty International ne è certa in quanto dice di possedere "prove credibili". I golpisti sono stati rinchiusi in caserme, tribunali e centri sportivi. Il trattamento a cui sotto sottoposti è disarmante e disumano. Amnesty International ha affermato al riguardo:
"I rapporti di abusi, tra cui percosse e stupri, sono allarmanti".In Turchia, dopo il tentato golpe, è tornata la 'democrazia' di Erdogan. Tempi veramente duri per i golpisti, che vengono torturati ogni giorno. Sarà proprio il presidente turco Erdogan a decidere la sorte di tutti quei soggetti che hanno cercato di estrometterlo. Intanto aumentano le accuse di torture. Molti ufficiali turchi sono stati presi, denudati e rinchiusi in prigioni dietro ordine di Erdogan. Per loro nessuna pietà. Ne è certa Amnesty International, che chiede l'invio nelle celle di osservatori indipendenti per monitorare le condizioni dei detenuti.
Erdogan vuole farla pagare cara ai golpistiPugno duro di Erdogan verso i golpisti, forse un po' troppo, almeno stando alle rivelazioni di Amnesty International. Soldati e ufficiali vengono anche stuprati nel centri di detenzione. Dopo il golpe fallito, il presidente turco ha promesso di costruire nella nazione diverse caserme e una moschea a Taksim. Le epurazioni di Erdogan vanno avanti. Sono stati destituiti, negli ultimi tempi, molti ufficiali dell'Esercito turco, magistrati e dipendenti ritenuti golpisti. Senza contare tutti i poliziotti e i 30 prefetti allontanati. Diverse foto diffuse online mostrano golpisti rinchiusi nudi nelle stalle, proprio come animali. E' questa la repressione (pardon democrazia) di Erdogan. Le purghe del presidente turco preoccupano Amnesty International, in quanto violano palesemente i diritti umani. Sconcertati anche i giudici italiani riguardo alla destituzione di circa 3000 magistrati turchi. Il vicepresidente del Csm Legnini ha affermato:
"Destano sconcerto le drammatiche notizie che arrivano alla Turchia di sospensione, destituzione, e in alcuni casi persino di arresti di 2.745 giudici poche ore dopo il golpe".
Articolo Precedente
Vedova Lucio Battisti Grazia Letizia Veronese risarcisce Mogol
Articolo Successivo
Stasera "Hitchcock" su Paramount Channel, Come Non L'Avevate Immaginato
Redazione
Articoli Correlati
Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina
05/10/2025
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023