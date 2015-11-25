Anastacia: "Cancro come una Benedizione", Nuovo Disco e Tour
di Redazione
25/11/2015
Anastacia è riuscita a contrastare un brutto male ed ora torna a riaffacciarsi al mondo della musica con un nuovo disco, intitolato "Ultimate collection".
"La malattia come un regalo, il cancro come una benedizione. Lo penso davvero. So che generalmente le persone vedono i problemi di salute come un qualcosa di negativo ma per me non è così. Se non li avessi avuti non avrei potuto passarci attraverso e superarli e diventare la donna che sono oggi. Una lottatrice, una donna più saggia, una donna che sa di non essere perfetta e che non prova neppure ad esserlo. Ma che è riuscita ad attraversare cose importanti e che è capace di rialzarsi dopo una caduta", ha detto Anastacia durante una recente intervista.La popstar, nel 2003, quando stava iniziando un nuovo percorso musicale, venne colpita da un tumore al seno. Riuscì a sconfiggere la malattia che, però, si rifece avanti nel 2013, dopo 10 anni. Anastacia ha dimostrato di essere ottimista, sconfiggendo la patologia una seconda volta. "Ultimate collection" è un disco che racchiude tutti i più grandi successi di Anastacia, usciti negli ultimi 15 anni. Una raccolta decisamente imperdibile per tutti i suoi fan. L'artista, nei prossimi mesi, tornerà ad esibirsi dal vivo anche in Italia.
