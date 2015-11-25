Anastacia: "Cancro come una Benedizione", Nuovo Disco e Tour

"La malattia come un regalo, il cancro come una benedizione. Lo penso davvero. So che generalmente le persone vedono i problemi di salute come un qualcosa di negativo ma per me non è così. Se non li avessi avuti non avrei potuto passarci attraverso e superarli e diventare la donna che sono oggi. Una lottatrice, una donna più saggia, una donna che sa di non essere perfetta e che non prova neppure ad esserlo. Ma che è riuscita ad attraversare cose importanti e che è capace di rialzarsi dopo una caduta", ha detto Anastacia durante una recente intervista.

, intitolato "Ultimate collection".La popstar, nel 2003, quando stava iniziando un nuovo percorso musicale, venne colpita da un. Riuscì a sconfiggere la malattia che, però, si rifece avanti nel 2013, dopo 10 anni. Anastacia ha dimostrato di essere, sconfiggendo la patologia una seconda volta. "Ultimate collection" è un disco che racchiude tutti i più grandi successi di Anastacia, usciti negli ultimiUna raccolta decisamente imperdibile per tutti i suoi fan. L'artista, nei prossimi mesi, tornerà ad esibirsi dal vivo anche in