Eva Longoria, Bikini Mozzafiato a Miami: Fisico Impeccabile

Redazione

di Redazione

25/11/2015

Altro che casalinga disperata, Eva Longoria si rilassa a Miami ed ostenta un bikini da capogiro. A 40 anni l'attrice ha un fisico invidiabile, che non teme confronti. In Italia è quasi inverno ma a Miami no. Ecco perché la Longoria si è precipitata nella splendida location americana. La star è stata paparazzata mentre prendeva il sole con un bikini fucsia. A quanto pare, la Longoria si sta riposando assieme ad alcune amiche. Vacanza senza uomini, dunque. Si vocifera che Eva sia stata recentemente invitata all'addio al nubilato di una sua amica e, nel corso del party, si sia divertita moltissimo. L'attrice, dal punto di vista sentimentale, sta vivendo un bel momento poiché è innamorata del noto produttore José Antonio Baston. Nel corso di una recente intervista a People, Eva Longoria ha confessato:
"Che sia la vita privata, la carriera, i nuovi progetti, il ritorno in televisione, c’è tanta gioia e felicità nella mia vita e penso che si trasmetta su tutto il resto".
Insomma, Eva è serena e contenta della sua vita. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è bella, ricca, famosa e innamorata. Recentemente l'attrice ha speso ben 10 milioni di dollari per acquistare l'ex villa di Tom Cruise, ad Hollywood.
