Anastacia supera malattia e fa uscire "Ultimate Collection": successi e due inediti

"Sono orgogliosa della mia carriera. All'inizio sembrava un sogno, poi ho dovuto lottare per mantenerla nonostante la malattia. Ora voglio solo positività... Quando mi sono dovuta fermare per il cancro mi sono sentita così in colpa che ho dovuto immediatamente tornare al lavoro, non volevo più perdere tempo. Era una sorta di circolo vizioso: ogni volta che volevo prendermi un po' di tempo arrivava la malattia. Non è stato facile provare a tenere una carriera stabile e di successo stando male tutto il tempo".

"Sono sempre felice quando si tratta di fare promozione perché per me è l'occasione per esprimere i sentimenti che nutro sui progetti che mi coinvolgono in quel momento. Mi dà energia, perché ho sempre grossa passione riguardo quello che sto facendo... Per quanto mi riguarda credo che anche le sfide che ho dovuto affrontare riguardo la mia salute mi abbiano reso ancora più grata anche solo per la possibilità di fare una promozione. Cosa sarebbe accaduto se non avessi potuto farla? Ogni volta potrebbe essere l'ultima e capisco l'importanza di poter esprimere direttamente a qualcuno quello che penso invece di scrivere un messaggio che poi qualcun altro leggerà".

"Non sapevo nemmeno se avrei avuto un futuro come cantante. Quando hai un contratto discografico tutto cambia. Il mio avvocato continuava a ripetermi: 'Da ora nulla sarà più lo stesso' e io rispondevo 'ok', per quanto non avessi idea di cosa intendesse. Credo che loro sapessero che avevo il potenziale per diventare una stella internazionale e io non mi capacitavo".

, popstar talentuosa e con una voce straordinaria, non ha vissuto bei momenti negli ultimi anni, poiché ha dovuto lottare più volte con un brutto male. L'artista, però, è una persona ottimista e caparbia ed è riuscita a vincere.disco contenente tutti i suoi più grandi successi e due inediti, "Army of me" e "Take this chance". Non è stato facile per la popstar di Chicago fronteggiare il tumore al seno due volte, nel 2003 e nel 2013. Per curarsi ha dovuto accantonare la, ovvero la sua vita. Costanza ed ottimismo hanno permesso ad Anastacia di farcela, di battere la brutta malattia. Adesso l'artista fa uscire "Ultimate Collection", un disco che racchiude moltissimi successi, scritti in 15 anni di carriera, e due straordinari inediti. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tgcom24, Anastacia ha affermato:Anastacia venne alla ribalta nelcol singolo, che riscosse un successo enorme; poi, seguirono altre splendide ballate come "Sick and tired", "Paid my dues" e "Left outside alone". Una carriera brillante sospesa, però, dalla malattia. Il 2003 fu un anno tremendo per la cantautrice americana, a cui venne diagnosticato un tumore al seno. I medici la invitarono a lasciare momentaneamente la musica. La popstar riuscì, alla fine, a spuntarla ma, dopo un decennio, la brutta patologia bussò ancora una volta e, Anastacia, ancora una volta ne uscì vincitrice. Adesso Anastacia sta promuovendoe, diversamente da molti suoi colleghi, non sembrava minimamente tediata dal 'periodo promozionale', anzi lo vede come un momento importante per esprimere le sue, dal vivo, dinanzi ai suoi fan:Nel 2016 Anastacia inizierà il suo nuovo tour:. L'artista ha detto che sarà una grande emozione esibirsi nuovamente dal vivo: stavolta, a vederla, ci saranno molti ragazzi che, 10 anni fa, non potevano recarsi ai suoi concerti perché erano troppo piccoli. Forse tutti non sanno che la popstar non avrebbe mai immaginato di diventare una grande cantante: