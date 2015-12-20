Home Home Andrea Bocelli improvvisa concerto a New York per senzatetto: gesto filantropico che gli fa onore

di Redazione 20/12/2015

Andrea Bocelli ha lasciato tutti a bocca aperta a Times Square (New York) quando, all'improvviso, ha preso una chitarra acustica ed ha improvvisato un mini concerto. In realtà, il mini live a New York ha un motivo Dopo aver appreso che i clochard newyorkesi, ogni giorno, devono vivere in condizioni molto difficili, il tenore italiano ha deciso di esibirsi dal vivo per un po' a Times Square. Nel giro di qualche minuto, Bocelli ha raccolto 500 dollari, che ha donato a un'associazione che opera per rendere migliore la vita dei senzatetto della 'Grande Mela'. Non è la prima volta che Andrea compie un gesto umanitario. Sono tante, infatti, le donazioni fatte dal tenore toscano alle persone bisognose, anche mediante la sua Fondazione. L'artista fiorentino, oltre ad essere eccezionale come musicista, è un grande uomo che pensa sempre di rendere migliore la vita delle persone meno fortunate, come i malati, i poveri e, appunto, i senzatetto. Pare che, a New York, Bocelli abbia anche fatto una donazione personale. Intanto "Cinema", ultimo disco del cantante di "Con te partirò", è ancora nella top ten della classifica degli album più venduti nonostante sia uscito un paio di mesi fa. La fondazione creata da Bocelli, denominata Andrea Bocelli Foundation, ha contribuito a dare conforto ai senzatetto anche in Italia. Negli ultimi tempi, ad esempio, ha partecipato alla realizzazione degli ambienti per l'igiene personale dei clochard vicino al loggiato di Piazza San Pietro a Roma. La creazione di tali ambienti è stata voluta nientemeno che da Papa Francesco. L'obiettivo del Pontefice e dell'Andrea Bocelli Foundation è permettere anche ai senzatetto di avere dignità e curare, ogni giorno, la loro igiene personale. Bocelli, attraverso la sua Fondazione, e non solo, compie opere benefiche in tutto il mondo. Ciò gli fa molto onore. Stavolta l'artista ha stupito anche i newyorkesi ed ha fatto sorridere molti clochard d'oltreoceano. Andrea è di casa a New York, città che ama moltissimo e dove si è esibito anche lo scorso 7 dicembre. La recente performance live al Madison Square Garden ha fatto registrare il sold out: il pubblico è rimasto estasiato ascoltando la voce di Andrea. Non solo New York. A breve il tenore toscano canterà in altre città americane, nello specifico ad Hollywood e Chicago.

