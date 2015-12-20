Christian De Sica ricoverato al 'Loreto Mare' e poi dimesso: calo di pressione
di Redazione
20/12/2015
I fan di Christian De Sica, ieri, hanno vissuto brutti momenti dopo aver appreso la notizia del ricovero del loro idolo. Fortunatamente, l'agente dell'attore romano li ha subito tranquillizzati. Christian si era sentito male mentre si trovava a NapoliPaola Comin, agente di De Sica, ha reso noto che l'attore ha avuto solo un calo di pressione. Niente di importante, dunque. Ne è prova il fatto che, ieri sera, il figlio di Vittorio De Sica si è esibito al Teatro Augusteo di Napoli ne "Il Principe abusivo" assieme all'amico e collega Alessandro Siani. E' stato un calo di pressione, dunque, ad indurre Christian a recarsi all'ospedale 'Loreto Mare' per un controllo. Pare che l'artista, per non perdere tempo, si sia fatto accompagnare all'ospedale napoletano da un amico. Le ambulanze, infatti, arrivano tardi per via del traffico e per il fatto che ogni ospedale non ne ha molte a disposizione. De Sica ha riferito che ha deciso di farsi visitare perché gli è subito venuta in mente la fine del fratello Manuel, celebre compositore morto qualche mese fa a causa di un infarto. Dopo una tac e diversi esami, Christian De Sica è stato dimesso dai medici del 'Loreto Mare' ed è potuto recarsi al Teatro Augusteo per esibirsi ne "Il Principe abusivo". Dopo la Comin, è stato lo stesso De Sica a tranquillizzare i fan mediante il suo profilo Facebook:
"Cari tutti, volevo rassicurarvi che sto bene ed ho appena finito un ottimo pranzo nella mia casa di Napoli! Ho avuto un lieve giramento di testa questa mattina per il quale ho preferito fare degli accertamenti in ospedale ma che hanno dato tutti risultati negativi! Ci vediamo questa sera a teatro! Vostro Chri".Niente di preoccupante, dunque, per Christian De Sica. Cali di pressione capitano a tutti, soprattutto a coloro che vivono la loro vita freneticamente ed hanno tanti impegni. Ecco, la vita di Christian non si può certo definire piatta, come del resto quella di tutti gli attori.
Articolo Precedente
Andrea Bocelli improvvisa concerto a New York per senzatetto: gesto filantropico che gli fa onore
Articolo Successivo
Allarme bomba a Torino: ordigno segnalato dentro Mole Antonelliana
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023