Christian De Sica ricoverato al 'Loreto Mare' e poi dimesso: calo di pressione

I fan di Christian De Sica, ieri, hanno vissuto brutti momenti dopo aver appreso la notizia del ricovero del loro idolo. Fortunatamente, l'agente dell'attore romano li ha subito tranquillizzati. Christian si era sentito male mentre si trovava a Napoli

"Cari tutti, volevo rassicurarvi che sto bene ed ho appena finito un ottimo pranzo nella mia casa di Napoli! Ho avuto un lieve giramento di testa questa mattina per il quale ho preferito fare degli accertamenti in ospedale ma che hanno dato tutti risultati negativi! Ci vediamo questa sera a teatro! Vostro Chri".

Paola Comin, agente di De Sica, ha reso noto che l'attore ha avuto solo unNiente di importante, dunque. Ne è prova il fatto che, ieri sera,. E' stato un calo di pressione, dunque, ad indurre Christian a recarsi all'ospedale 'Loreto Mare' per un controllo. Pare che l'artista, per non perdere tempo, si sia fatto accompagnare all'ospedale napoletano da un amico. Le ambulanze, infatti, arrivano tardi per via del traffico e per il fatto che ogni ospedale non ne ha molte a disposizione., celebre compositore morto qualche mese fa a causa di un infarto. Dopo unae diversi esami, Christian De Sica è stato dimesso dai medici del 'Loreto Mare' ed è potuto recarsi al Teatro Augusteo per esibirsi ne "Il Principe abusivo". Dopo la Comin, è stato lo stesso De Sica a tranquillizzare i fan mediante il suoNiente di preoccupante, dunque, per Christian De Sica.. Ecco, la vita di Christian non si può certo definire piatta, come del resto quella di tutti gli attori.