Andrea Bocelli ricorda Luciano Pavarotti alle Terme di Caracalla

Andrea Bocelli ricorda Luciano Pavarotti alle Terme di Caracalla

di Redazione 22/07/2015

Serata indimenticabile alle Terme di Caracalla, in occasione del Gala Unicef. Sul palco sono saliti artisti del calibro di Carreras e Bocelli. Tutti attendevano Domingo che, purtroppo, non è potuto arrivare a Roma Tutti gli artisti hanno omaggiato Luciano Pavarotti, compianto tenore. Presente alla serata anche Nicoletta Mantovani, moglie di Luciano, seduta vicino a Yeoh. Il pubblico è rimasto estasiato all'ascolto della voce di Andrea Bocelli che ha ricordato Pavarotti proprio a suon di musica. L'atmosfera era carica di emozione. Applausi per Andrea, che ha omaggiato nel modo migliore il suo collega. Una serata da incorniciare alle Terme di Caracalla, location, quest'estate, di eventi imperdibili. Applausi, tanti, anche per Josè Carreras, arrivato a Roma per sostenere l'Unicef, i bimbi in difficoltà, e soprattutto per ricordare al mondo intero che gli ostacoli, anche quelli che sembrano insormontabili, si possono superare.

