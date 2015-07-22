Home Musica Nicky Minaj critica Taylor Swift per nomination agli MTV Video Music Awards

di Redazione 22/07/2015

Nicky Minaj e Taylor Swift hanno litigato su Twitter nelle ultime ore per via delle nomination agli MTV Video Music Awards. A Nicky non è andato giù che il brano "Anaconda" sia stato escluso dalle nomination La Minaj si è sfogata su Twitter, indicando tutte le ragioni per cui, secondo lei, "Anaconda" non doveva essere esclusa. Tra i motivi per cui "Anaconda" doveva essere presa in considerazione, per Nicky, c'è il boom di visualizzazioni nell'arco di 24 ore e il notevole impatto mediatico. Nicky ha reso noto che, probabilmente, "Anaconda" è stata esclusa dalle nomination perché lei è più formosa delle altre artiste. "Se il tuo video celebra le donne con un corpo magrissimo, sarai nominato per il video dell'anno", ha scritto Nicky, riferendosi in modo velato (ma non troppo) al video di "Bad Blood", brano di Taylor Swift. La replica di Taylor Swift non è tardata ad arrivare: "Non ho fatto altro che volerti bene e supportarti. Non è da te mettere le donne una contro l'altra. Forse è stato uno dei ragazzi dello staff a prendere il tuo posto". Immediata la controreplica di Nicky: "Non ho detto nulla contro Taylor. Quindi? I media bianchi e le loro tattiche. Che cosa triste, è quello che vogliono".

