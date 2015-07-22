Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Nicky Minaj critica Taylor Swift per nomination agli MTV Video Music Awards

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Nicky Minaj e Taylor Swift hanno litigato su Twitter nelle ultime ore per via delle nomination agli MTV Video Music Awards. A Nicky non è andato giù che il brano "Anaconda" sia stato escluso dalle nomination

    La Minaj si è sfogata su Twitter, indicando tutte le ragioni per cui, secondo lei, "Anaconda" non doveva essere esclusa. Tra i motivi per cui "Anaconda" doveva essere presa in considerazione, per Nicky, c'è il boom di visualizzazioni nell'arco di 24 ore e il notevole impatto mediatico. Nicky ha reso noto che, probabilmente, "Anaconda" è stata esclusa dalle nomination perché lei è più formosa delle altre artiste. "Se il tuo video celebra le donne con un corpo magrissimo, sarai nominato per il video dell'anno", ha scritto Nicky, riferendosi in modo velato (ma non troppo) al video di "Bad Blood", brano di Taylor Swift. La replica di Taylor Swift non è tardata ad arrivare: "Non ho fatto altro che volerti bene e supportarti. Non è da te mettere le donne una contro l'altra. Forse è stato uno dei ragazzi dello staff a prendere il tuo posto". Immediata la controreplica di Nicky: "Non ho detto nulla contro Taylor. Quindi? I media bianchi e le loro tattiche. Che cosa triste, è quello che vogliono".  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Napoli: bottiglietta contro Malika Ayane, anzi no. Spiegazione su Fb

Articolo Successivo

Andrea Bocelli ricorda Luciano Pavarotti alle Terme di Caracalla

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016