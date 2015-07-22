Home Uomini e Donne Uomini e Donne, Alessio Barbieri inizia radioterapia: annuncio su Facebook

di Redazione 22/07/2015

Alessio Barbieri, ex corteggiatore di Teresa Cilia, continua la sua lotta contro un brutto cancro al sistema linfatico. Alessio annunciò la sua malattia lo scorso ottobre. Nonostante ciò, l'ex corteggiatore è sempre sereno e sorridente Barbieri sta lottando contro il brutto male con tutte le sue forze e il supporto delle sue fan che gli fanno sempre sentire la loro vicinanza mediante i social network. Alessio ha usato proprio i social per comunicare che a breve si sottoporrà alla radioterapia, passo necessario per contrastare il tumore. "Settimana prossima si comincia con la radioterapia, seconda e ultima tappa, spero, del mio percorso di cure. Volevo dirlo per ringraziare tutti coloro che nonostante il passare del tempo, sono ancora interessati alla mia situazione e quelle persone che non avevano ben chiaro l'andamento. Con questo caldo che ci distrugge, preferirei andare al mare o mi accontenterei anche di lavorare, ma le cose vanno affrontate fino in fondo. Grazie di cuore", ha scritto Alessio su Facebook. Barbieri ha dovuto dire a Uomini e Donne proprio per la sua tremenda patologia. Molti auspicano che, quando sarà terminata la sua tribolazione, tornerà nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. In veste di tronista, però.

