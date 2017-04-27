Home Gossip Andrea Cerioli news: è bufera per le foto della missione umanitaria

di Redazione 27/04/2017

Il suo intento era certamente nobile, ma l'avventura di Andrea Cerioli come volontario per una associazione benefica in Madahascar sta sollevando un mare di polemiche. Come riferiscono le ultime news di gossip le foto che l'ex gieffino e tronista ha postato nei giorni scorsi sul suo profilo accanto ai giovani malati che vengono assistiti dalla missione umanitaria nell'ospedale di Andavoaka non sono affatto piaciute a chi dirige la Ong Associazione Amici di Ampasilava Onlus e ora arriva una dura presa di posizione. Il presidente dell'Associazione infatti ha diffuso un comunicato stampa nel quale si dissocia pubblicamente dalle immagini e dai commenti che Andrea Cerioli ha postato nei giorni scorsi e che sono stati ripresi poi da diversi blog. L'ex gieffino e tronista sapeva bene che è espressamente vietato postare immagini dei pazienti perché si viola la loro privacy ma anche perché così facendo si dimostra solo una voglia di protagonismo che è lontana dallo spirito dell'Associazione. E nel comunicato si annunciano provvedimenti in base al codice deontologico interno. Il sospetto di chi guida i volontari quindi è quello che Andrea abbia voluto ripulirsi l'immagine e anche cercare un po' di visibilità aderendo a questa missione umanitaria senza averne lo spirito giusto. Già prima di partire aveva annunciato pubblicamente il suo impegno sui social ed erano arrivati molti commenti entusiastici da parte dei suoi fans e lo stesso era successo pubblicando le foto dei giovani malati che vengono assistiti. Adesso che è stato messo dietro la lavagna come replicherà il bel Cerioli?

