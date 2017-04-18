Home Uomini e Donne UeD Over news di oggi: Gemma bacia Marco con passione, Giorgio lascia lo studio

di Redazione 18/04/2017

Bacio tra Gemma e Marco a Uomini e Donne, trono over. La reazione di Giorgio Manetti è incredibile, ecco cosa fa il cavaliere Colpo di scena al trono over UeD. Le news si concentrano ovviamente su Gemma Galgani e sul suo tentativo di costruire un rapporto con Marco; a quanto pare nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, effettuata il 14 aprile 2017, se ne sono viste delle belle. A cominciare da un bacio, appassionato, che Gemma Galgani ha dato a Marco il quale non si è decisamente tirato indietro; è accaduto durante un'esterna sulle rive di un lago, dopo una serie di effusioni sempre più calde. Il cavaliere ha creato ilarità in studio quando ha dichiarato che Gems gli ha fatto una gastroscopia e la prima a reagire è stata ovviamente l'opinionista Tina Cipollari. Marco sembra essere decisamente interessato a Gemma, nonostante poche settimane fa abbia sottolineato di voler rimanere nella sfera dell'amicizia: i due però hanno ballato, con in sottofondo la canzone 'quando nasce un amore' ed è scoccato il bacio. In studio, dopo la visione dell'rvm, la reazione di Giorgio Manetti, cavaliere del trono over UeD, non si è certo fatta attendere anche perchè Gems ha parlato di lui accusandolo di non essere stato sufficientemente coinvolto nella loro relazione sentimentale che lui ha definito 'un'opera buffa'. La cipollari però non ha mancato di far notare la crescente gelosia del cavaliere nei confronti di Gemma. Sulla sedia rossa Giorgio ha definito Gemma falsa e bugiarda, dicendosi molto turbato dal comportamento della dama di Uomini e Donne. Tra i due sono volate parole pesanti, forse dettate dalla gelosia? Sta di fatto che ad un certo punto Manetti ha lasciato lo studio, per poi fare ritorno indietro. Che tra i due vi sia ancora amore e Marco stia mettendo i bastoni tra le ruote alla possibilità di un ritorno di fiamma? Seguiteci per tutti gli sviluppi del trono over di Uomini e Donne 2017.

