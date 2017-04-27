Loading...

Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione: Marco Cartasegna vicino alla scelta

27/04/2017

Un vero e proprio colpo di scena quello avvenuto ieri, mercoledì 26 aprile 2017, durante la registrazione della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne: le anticipazioni davano certa che a scegliere fosse il veterano Luca Onestini, diviso tra ben tre corteggiatrici: Soleil Sorgè, Cecilia Zagarrigo e Giulia Latini. Invece, ancora una volta a rubare la scena agli studi Elios è stato il suo rivale, il tronista bocconiano Marco Cartasegna, che ha annunciato la scelta tra Federica Benincà e Giorgia Pisana. Inutile dire che in studio c’è stata sorpresa e stupore. Conoscendo il carattere impulsivo di Marco Cartasegna, gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Varone hanno provato a fargli cambiare idea e a prendere del tempo per pensarci bene, ma il milanese ha asserito che è inutile continuare quando hai già le idee chiare e dopo le due ultime esterne, la prossima registrazione sarà quella della scelta: quindi, Cartasegna abbandona Uomini e Donne, ma si spera con la compagna della sua vita. A differenza del rivale Luca Onestini, quasi inchiodato alla sedia rossa del Trono Classico, la decisione di compiere la scelta da parte di Marco Cartasegna arriva come un fulmine a ciel sereno. Laureato alla Bocconi, l’imprenditore e modello ha spiazzato tutti e ha annunciato che dopo le ultime esterne sceglierà tra le corteggiatrici Federica e Giorgia. Del resto, le due uscite con entrambe le ragazze erano eloquenti: Giorgia Pisana si è trovata nella casa dei genitori di lui, luogo riservato solo alle fidanzate perché il tronista lo considera il suo rifugio. Dopo aver parlato d essersi coccolati in piscina, sono scattati due baci che hanno fatto partire anche un applauso spontaneo dallo studio. Federica Benincà non è stata da meno, visto che l’esterna è avvenuta nell’appartamento del milanese. Ad accoglierla lui e il suo bassotto: uscita un po’ nervosa, ma anche qui scatta un bel bacio. Chi sarà la favorita tra le due? Non resta che attendere le anticipazioni della prossima registrazione di Uomini e Donne per scoprirlo.
