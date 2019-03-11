Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino insieme in Spagna per la prima volta
11/03/2019
Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino dopo Uomini e Donne by Night. La coppia si è recata insieme in Spagna per la prima volta, un viaggio interamente documentato su Instagram.
Ivan Gonzalez dopo Temptation Island VipNel 2018 abbiamo imparato a conoscere Ivan Gonzalez in qualità di tentatore nel programma Temptation Island Vip, ritenuto dai fan la causa principale della fine della storia d'amore tra Valeria Marini e Patrick Baldassarre. La coppia aveva deciso di mettersi in gioco nel reality show che mette a dura prova i sentimenti al fine di capire se i due potessero davvero costruire un rapporto o se il loro ritorno di fiamma, magari, fosse frutto dell'abitudine. Valeria Marini una volta arrivata a Temptation Island Vip è stata conquistata da Ivan Gonzalez con il quale ha vissuto un breve flirt, culminato con un bacio dato di notte al mare. La soubrette e il tentatore però non hanno continuato la loro conoscenza fuori dal programma avviando un'importantissima e profonda amicizia, non a caso Valeria Marini ha seguito da vicino il percorso che Gonzalez ha fatto a Uomini e Donne come tronista dove ha conosciuto l'attuale fidanzata Sonia Pattarino.
Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino insieme in SpagnaCome abbiamo appena spiegato all'inizio del nostro articolo, la storia d'amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino procede davvero nel migliore dei modi, i due sembrano felici e sempre più innamorati l'uno dell'altra. Il marzo 2019 l'ex corteggiatrice su Instagram ha scritto: "Non è così tanto importante che la felicità sia eterna, ma che si possa essere felici al momento perché le persone a volte possono toglietti il fiato". Per la coppia però è giunto il momento di fare un viaggio importante che poterà l'ex corteggiatrice alla scoperta delle origini del fidanzato. Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino domenica 10 marzo sono partiti insieme per la Spagna. L'ex corteggiatrice dunque sbarca a Madrid come la fidanzata ufficiale dell'ex tronista e quindi ponta a conoscere famiglia e amici di Gonzalez.
Ivan Gonzalez: "Ogni cosa mi ha portato a Sonia"Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino dopo la scelta fatta a Uomini e Donne by Night ha deciso di condividere insieme ogni momento della loro vita come dimostrato anche dai post sui loro canali social. Ivan Gonzalez in occasione dell'intervista a Uomini e Donne magazine sulla scelta aveva dichiarato: "La verità è che ora come ora rifarei tutto, perché ogni cosa che ho fatto, giusta o sbagliata, mi ha portato al momento in cui mi trovo ora. Mi ha portato a Sonia". L'ultimo post pubblicato da Sonia Pattarino l'11 marzo 2019 mette in risalto l'ironia e complicità con Ivan Gonzalez, la foto in questione è accompagnata dal commento "Il bello e la smorfiosa", seguito dalla risposta dello spagnolo con scritto: "Bello in naso così".
