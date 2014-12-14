Angelina Jolie salta presentazione "Unbroken" per varicella

Angelina Jolie, grande attrice, regista e produttrice non potrà partecipare alla presentazione "Unbroken", film a cui tiene molto. Il motivo? Ha la varicella.

La notizia è stata diffusa dalla stessa Angelina, sottolineando che ora deve curarsi ed accantonare gli impegni professionali.

"Volevo solo essere chiara e onesta sul perché sarò costretta a mancare agli eventi legati a 'Unbroken' nei prossimi giorni: ho scoperto ieri sera che ho la varicella. Sarò a casa a grattarmi. Questo film significa molto per me. Non riesco a crederci, ma così è la vita. Spero che tutto vada bene", ha detto la moglie di Brad Pitt in un video diffuso nelle ultime ore.

"Unbroken" è incentrato sulla storia di Louis Zamperini, un atleta olimpionico che fu imprigionato dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. La Jolie ha speso molto tempo ed energie per realizzare "Unbroken" ed ora spera che il film si riveli un successo.

Intanto, non possiamo che augurare ad Angelina una pronta ripresa.