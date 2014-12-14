Gerard Depardieu choc: ha ucciso leoni e li ha mangiati
di Redazione
14/12/2014
Il celebre attore francese Gerard Depardieu continua a scandalizzare il mondo intero con dichiarazioni relativa al suo stile di vita. Recentemente, aveva detto: "Bevo 12 bottiglie di vino al giorno, ma non sono alcolizzato".
Nel corso di un'intervista al tabloid britannico The Indipendent, Depardieu ha confessato di aver ucciso e mangiato due leoni che lo avevano assalito. L'episodio sarebbe avvenuto in Africa. Depardieu ha sottolineato di aver ucciso i grossi felini solo per "legittima difesa".
"Non ho avuto scelta. Siamo andati in panne lungo una pista nella savana nel Burkina Faso. I due leoni si sono piazzati davanti a noi e non volevano muoversi. Sono passate ore e non potevamo uscire dalla macchina. L'autista africano era terrorizzato. Non avevamo scelta: abbiamo dovuto abbatterli", ha raccontato Gerard Depardieu, aggiungendo poi di aver consumato la carne dei leoni uccisi.
Sicuramente, nei prossimi mesi l'attore francese non farà safari in Africa.
