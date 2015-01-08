Loading...

Silvio Berlusconi otterrà sconto di pena? Avvocati presentano richiesta liberazione anticipata

08/01/2015

Silvio Berlusconi vuole uno sconto di pena ed ha incaricato i suoi legali di presentare al Tribunale di Sorveglianza di Milano la richiesta di liberazione anticipata relativamente all'affidamento ai servizi sociali di un anno dovuto alla condanna per il caso Mediaset.

"Il progetto rieducativo si è arricchito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità da cui ha accolto uno spunto di riflessione sulla condizione degli anziani", hanno spiegato gli avvocati di Silvio Berlusconi.

Non è escluso che la decisione sulla richiesta avanzata dai legali di Berlusconi arrivi nel corso della prossima settimana.

La richiesta di liberazione anticipata verrà vagliata da Severina Panarello, dirigente dell'Uepe, ufficio esecuzione penale esterna, e trasmessa al giudice Crosti che, poi, dovrà decidere.

