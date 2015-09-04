Anna Munafò e Mattia Morelli si sono lasciati!

A quanto pare la bellissima Anna Munafò ha messo un punto alla storia d'amore con Mattia Morelli. Era iniziata a Febbraio ed in seguito lui si è trasferito a Milazzo da lei perché la lontananza era troppa. L'Estate è trascorsa a gonfie vele per loro ma poi qualcosa è andato storto! E' Stata proprio Anna a scriverlo ieri sul suo profilo facebook. Ecco cosa afferma: “Lieta di comunicarvi che sono di nuovo single ..e visto che questa storia non è nata sotto i riflettori non c’è motivo di rendere pubblico il seguito . Grazie come sempre per l’affetto e le attenzioni Anna :)))))))))” Ma a quanto pare il bel Morelli ha voluto dire la sua: “Vi volevo ringraziare tutti quanti per l’affetto ricevuto in questi 7 mesi… Purtroppo a volte le cose non vanno come vorresti e ti mettono di fronte a decisioni difficili… In ogni modo vanno prese, e per tanto ho preso la decisione di mettere un punto a tutto cio… Sono comunque contento di apprendere che Anna, sia stata lieta di comunicare questa notizia… Un abbraccio forte a tutti Con serenità Mattia” Ma la Munafò ribatte contrariata: “Visto il nostro percorso non potevo che esserne felice , ti meriti ben poco rispetto a tutto ciò che hai avuto e non ti meriti soprattutto l’affetto di chi ti ha seguito solo perché stavi insieme a me . Stai bene dove stai …ma soprattutto stai bene fuori da casa mia . Ciao a tutti” Da quanto ha scritto la Munafò si percepisce che Mattia abbia fatto qualcosa di sbagliato! Se non saranno loro a dirlo non lo sapremo mai!